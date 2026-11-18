Doanh thu 9 tháng năm nay của Anthropic đã tăng 1.200% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng công ty cũng đối mặt khoản lỗ ròng 104 tỷ USD. Ảnh: Reuters/Carlos Barria.

Theo CNBC, tối 18/11 (giờ Mỹ), Anthropic PBC - công ty mẹ mô hình ngôn ngữ lớn Claude - sẽ trở thành công ty thuần trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên chính thức niêm yết công khai trên sàn chứng khoán Mỹ, vượt qua cả đối thủ OpenAI, dự kiến IPO vào năm tới.

Anthropic sẽ chính thức rung chuông trên sàn Nasdaq dưới mã giao dịch chứng khoán ANT, mở ra một kỷ nguyên đầu tư mới cho ngành công nghệ toàn cầu.

Định giá hơn 1.400 tỷ USD

Anthropic cũng vừa công bố kế hoạch chào bán 825 triệu cổ phiếu trong đợt IPO sắp tới, với khoảng giá dự kiến 70-78 USD/cổ phiếu.

Với mức giá này, thương vụ dự kiến mang về hơn 64 tỷ USD, đưa định giá của công ty chạm mốc 1.405 tỷ USD.

Giám đốc Tài chính Krishna Rao sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ nguồn vốn thu về từ đợt IPO, đồng thời chèo lái Anthropic vượt qua những thử thách để bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với tư cách là một công ty đại chúng.

Thương vụ IPO cũng quy tụ những "gã khổng lồ" như Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), với tổng giá trị đầu tư lên tới 26 tỷ USD.

Đặc biệt, nhằm tạo cơ hội cho các nhà đầu tư cá nhân, dự kiến 20% lượng cổ phần phát hành thêm sẽ được phân bổ trực tiếp đến thị trường bán lẻ.

Tiết lộ từ các nguồn tin

Theo nhiều nguồn tin riêng của CNBC, nếu đợt IPO của Anthropic diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là "bom tấn" tiếp theo nối gót SpaceX, cái tên từng tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi huy động thành công 85,7 tỷ USD.

Theo bản cáo bạch, Anthropic ghi nhận doanh thu 33,24 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, tăng tới 1.200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, công ty cũng ghi nhận khoản lỗ ròng lên tới 104 tỷ USD trong giai đoạn này. Theo hồ sơ, phần lớn nguyên nhân thua lỗ đến từ biến động giá trị hợp lý của trái phiếu chuyển đổi và các khoản nợ phái sinh.

Trong khi cùng kỳ năm 2025, Anthropic ghi nhận lỗ ròng 25,1 tỷ USD.

Với tầm nhìn là một công ty AI đặt sự an toàn lên hàng đầu, bản cáo bạch của Anthropic dành tới hơn 90 trang chỉ để liệt kê các yếu tố rủi ro, để các nhà đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng trước khi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trong video giới thiệu, CEO Dario Amodei đã nhấn mạnh: “Chúng ta phải đảm bảo rằng tất cả rủi ro, tất cả những cách mà mọi thứ có thể đi sai hướng với công nghệ này”.

“Chúng ta phải giải quyết chúng một cách cẩn thận trong khi vẫn mang lại lợi ích và duy trì một mô hình kinh doanh hoạt động tốt".

Các điểm yếu bị phơi bày

Chỉ vài tháng trước, thương vụ của Anthropic được ca ngợi là đợt IPO lớn nhất thế giới với mức định giá 2.000 tỷ USD, giờ đây, mức định giá bị điều chỉnh giảm ít nhất 30%, thấp hơn đáng kể so với quy mô của SpaceX.

Động thái này diễn ra sau mốc định giá gần nhất vào tháng 6. Tính trên giá trị thực tế, cổ phiếu của SpaceX hiện giao dịch chỉ cao hơn 1% so với mức giá phát hành cách đây 5 tháng.

Cuối tuần trước, tổ chức xếp hạng tín dụng Egan-Jones đã công bố bản báo cáo đánh giá những ưu và nhược điểm trong kế hoạch huy động vốn của Anthropic.

Những điểm mạnh được chỉ ra đều là các luận điểm quen thuộc với bất kỳ ai theo dõi sát sao các hoạt động tiếp thị và chiến dịch roadshow gần đây.

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rằng những điểm mạnh này đang vấp phải sự hoài nghi từ phía thị trường, vốn đang kỳ vọng nhiều hơn và thận trọng hơn trước tốc độ tăng trưởng "nóng" của công ty AI trong thời gian gần đây.

Anthropic cũng phải đối mặt với những hoài nghi về năng lực tài chính. Công ty xếp hạng tín dụng đã chỉ ra rủi ro đáng quan ngại, các nghĩa vụ nợ vượt quá nguồn vốn với gần 900 tỷ USD cam kết mua và thuê tài sản kéo dài đến năm 2045, trong đó khoảng một nửa sẽ đáo hạn vào năm 2030.

Hiện tại, con số khổng lồ này đang lớn gấp gần 4 lần tổng lượng tiền mặt, doanh thu kỳ trước và số tiền thu được từ việc bán cổ phần cộng lại, đặt ra thách thức lớn về khả năng cân đối dòng tiền của công ty trong tương lai.

Tình hình có thể khả quan nếu Anthropic sở hữu dòng tiền ổn định và dài hạn. Tuy nhiên, nhiều khách hàng lớn nhất lại không hề có hợp đồng ràng buộc dài hạn.

Các khách hàng này hoàn toàn có thể cắt giảm chi tiêu, chủ yếu đến từ phí dựa trên mức tiêu thụ bất cứ lúc nào. Đây là điểm trừ lớn về tính ổn định dòng tiền đối với các nhà đầu tư thận trọng.

Egan-Jones tiếp tục chỉ ra một điểm yếu chí mạng khác: sự phụ thuộc của Anthropic vào các công ty vừa là đối tác, vừa là đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Báo cáo nhấn mạnh: “Khoảng 44% doanh thu đến từ các thị trường điện toán đám mây, nơi Amazon, Google và Microsoft đang đứng giữa Anthropic và người mua, rồi trực tiếp bán các mẫu sản phẩm cạnh tranh".

Báo cáo cũng nhấn mạnh rủi ro đánh mất khách hàng khi chi phí sản phẩm leo thang, trong khi các mô hình mã nguồn mở với dung lượng lớn, mức giá rẻ hơn ngày càng trở nên hấp dẫn trên thị trường.

Bên cạnh đó, áp lực từ các báo cáo hàng quý và biến động giao dịch cổ phiếu hàng ngày có thể buộc Anthropic phải minh bạch hóa hoàn toàn các dữ liệu về cách sử dụng token và biên lợi nhuận.

Tuy nhiên, mặt trái của sự minh bạch này là khi chi phí vận hành các mô hình tiên tiến dần trở nên rõ ràng trước người dùng cuối, điều này sẽ khiến các công ty phải cân đối lại ngân sách, thay đổi thói quen sử dụng AI.

Khép lại bản đánh giá, báo cáo đưa ra kết luận: “Vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về Anthropic. Liệu Anthropic sẽ vượt qua tất cả để làm nên lịch sử, hay những ẩn số kia sẽ trở thành điểm yếu chí mạng?".

Đánh giá triển vọng từ các chuyên gia

Phát biểu trên chương trình “Halftime Report” của CNBC đầu tuần này, Brad Gerstner cho biết Altimeter Capital đang đặt mục tiêu đầu tư 5 tỷ USD vào đợt IPO của Anthropic.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn bên lề diễn đàn “Thung lũng Silicon và thế giới” của Semafor, Gerstner khẳng định: “Tôi nghĩ đây sẽ là một cổ phiếu tăng trưởng mạnh trong thời gian dài”.

Đồng thời ông cũng cho biết quy mô khoản đầu tư này sẽ lớn gấp 5 lần số tiền ông từng chi cho một thương vụ IPO trước đây.

Chia sẻ về đợt IPO sắp tới của Anthropic, CEO Amazon, Andy Jassy cũng nhấn mạnh kỳ vọng nắm giữ cổ phiếu của Anthropic trong thời gian dài.

Theo đánh giá từ New Street Research, doanh thu hàng năm của Anthropic được dự báo tăng lên trên 500 tỷ USD vào năm 2030.

Nhận định này được đưa ra khi hãng nghiên cứu thị trường chính thức đánh giá "nên mua" cổ phiếu của công ty trí tuệ nhân tạo này, ngay trước thềm đợt IPO.

Đồng thời, New Street Research cũng đưa ra mục tiêu giá 12 tháng cho cổ phiếu Anthropic ở mức 105 USD/cổ phiếu, mở ra tiềm năng tăng giá khoảng 35-50% so với khoảng giá IPO dự kiến 70-78 USD.

Trái ngược với sự hưng phấn trên Phố Wall, Giáo sư danh dự Gary Marcus chuyên ngành tâm lý học và khoa học thần kinh tại Đại học New York (NYU) đã đưa ra lời khuyên cho biết “sẽ không đụng đến” cổ phiếu của Anthropic trong đợt IPO với mức định giá hiện tại.

Ông cũng chỉ trích hệ thống quản trị của công ty đang ở mức “rất tệ”.

Từ mức kỳ vọng chạm mốc 2.000 tỷ USD cho đến thực tế phũ phàng khi bị điều chỉnh giảm ít nhất 30%, định giá của Anthropic đang là tâm điểm chú ý trên thị trường.

Với gánh nặng tài chính khổng lồ, rủi ro mô hình kinh doanh, Anthropic bước lên sàn chứng khoán không chỉ với hào quang của một trong những công ty AI hàng đầu thế giới, mà còn mang theo vô vàn câu hỏi về giá trị thực được định giá.