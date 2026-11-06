Công ty 6 nhân viên nhưng có 453 tỷ đồng gửi ngân hàng: Là người cũ ở Gelex, chủ loạt dự án bất động sản lớn

CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (UPCoM: BTH) gây chú ý khi chỉ có 6 nhân viên nhưng ghi nhận gần 983 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế từ năm 2024 đến hết tháng 9/2026. Đứng sau doanh nghiệp này là CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành, một nhà phát triển bất động sản sở hữu danh mục dự án từ nhà ở cao cấp đến khu công nghiệp và nhà ở xã hội.

Từ doanh nghiệp thiết bị điện đến chủ đầu tư bất động sản

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, BTH có 6 nhân viên tại thời điểm cuối tháng 9. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 708 tỷ đồng năm 2024, 186 tỷ đồng năm 2025 và 88,6 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026. Tổng cộng, lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn này đạt gần 983 tỷ đồng.

Bước ngoặt xuất hiện từ dự án Hoàng Thành Pearl tại số 55 Nguyễn Văn Giáp, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là dự án do BTH làm chủ đầu tư, gồm một tòa chung cư cao 30 tầng với 334 căn hộ và 25 căn nhà liền kề/shophouse.

Tính đến cuối tháng 9/2026, BTH đã ghi nhận kết quả kinh doanh của 329/334 căn hộ và 17/25 căn nhà liền kề. Khi hoạt động bàn giao chậm lại, doanh thu quý III chỉ đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn lãi sau thuế 8,6 tỷ đồng nhờ gần 9,9 tỷ đồng doanh thu tài chính, chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Tại ngày 30/9/2026, BTH có tổng tài sản khoảng 626 tỷ đồng, trong đó 453,5 tỷ đồng là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm 72,4%. Công ty không ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn.

Hoàng Thành Group: Cổ đông nắm 65% vốn BTH

Cổ đông lớn nhất của BTH là CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành (Hoàng Thành Group), nắm giữ 65% vốn điều lệ, tương đương 16,25 triệu cổ phiếu.

Hoàng Thành Group thành lập năm 2004 tại Hà Nội với vốn điều lệ ban đầu 27 tỷ đồng. Đến tháng 7/2022, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 1.359 tỷ đồng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và phát triển bất động sản.

Doanh nghiệp gắn với vợ chồng ông Hoàng Vệ Dũng và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Bà Ngọc hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Group, từng là thành viên HĐQT Tập đoàn GELEX trong giai đoạn 2010–2020. Ông Hoàng Vệ Dũng hiện là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đức Giang (UPCoM: MGG).

Đáng chú ý, Công ty The Sankei Building (Nhật Bản) sở hữu gần 18,2% vốn Hoàng Thành Group.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, Hoàng Thành Group có tổng tài sản hơn 3.433 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt khoảng 1.798 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng tài sản. Nợ phải trả gần 625 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính khoảng 33 tỷ đồng.

Sở hữu loạt dự án từ nhà ở cao cấp đến khu công nghiệp

Trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, Hoàng Thành Group từng tham gia phát triển nhiều dự án tại Hà Nội như Hoàng Thành Tower, Mulberry Lane, Seasons Avenue và Hoàng Thành Villas.

Phối cảnh dự án Seasons Avenue

Mulberry Lane tại khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông gồm 5 tòa tháp cao 27–35 tầng với 1.487 căn hộ. Trong khi đó, Seasons Avenue gồm 4 tòa nhà cao 40–41 tầng với khoảng 1.300 căn hộ. Hoàng Thành Villas có quy mô 100 căn biệt thự và nhà liền kề.

Ngoài bất động sản nhà ở, doanh nghiệp đang mở rộng sang phát triển hạ tầng khu công nghiệp và nhà ở xã hội.

Một dự án đáng chú ý là Khu công nghiệp Hoàng Thành Du Long tại Khánh Hòa, có diện tích hơn 407 ha. Dự án được đầu tư thông qua CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Thành Du Long. Năm 2026, Hoàng Thành đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và cho thuê thêm 50 ha đất công nghiệp.

Ở lĩnh vực nhà ở xã hội, Hoàng Thành tham gia liên danh cùng Viglacera và CTCP Xây dựng Central triển khai dự án Tiên Dương 1 tại Đông Anh, Hà Nội. Dự án có quy mô gần 44,6 ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nghiên cứu dự án tòa nhà hỗn hợp CT1 tại khu vực Tây Hồ Tây, Hà Nội, dự kiến gồm hai tòa cao 30 tầng, cung cấp khoảng 810 căn hộ, với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền đất.

Theo kế hoạch năm 2026, Hoàng Thành xác định bất động sản, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và quản lý vận hành tài sản là những lĩnh vực trọng tâm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hơn 192 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 86 tỷ đồng.