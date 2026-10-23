'Công-tư đồng hành' đưa cà-phê chế biến sâu Đắk Lắk vào thị trường Hàn Quốc

Đại diện thương hiệu cà-phê Miss Ede ký kết 2 biên bản ghi nhớ với 2 doanh nghiệp Hàn Quốc. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Đoàn đã triển khai chuỗi tiếp xúc cấp cao với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, tạo lập bệ đỡ thể chế và xây dựng mạng lưới đối tác tin cậy cho nông sản địa phương.

Đặc biệt, sự hiện diện của đoàn Đắk Lắk tại Triển lãm thực phẩm lên men quốc tế lần thứ 24 (IFFE 2026), sự kiện xúc tiến thực phẩm quy mô hàng đầu Hàn Quốc diễn ra từ ngày 22-26/10 tại sân vận động World Cup Jeonju đã tạo tiếng vang lớn. Năm nay, IFFE quy tụ 321 doanh nghiệp và tổ chức đến từ 21 quốc gia, trong đó khu vực doanh nghiệp quốc tế mở rộng lên 42 đơn vị, đẩy mạnh phương thức kết nối B2B trực tiếp giữa các nhà sản xuất với những đối tác thu mua tầm cỡ.

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk tại Triển lãm thực phẩm lên men quốc tế lần thứ 24 (IFFE 2026). (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Trong không gian giao thương quốc tế sôi động của IFFE 2026, sáng 23/10, dưới sự hỗ trợ và kết nối của Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), Miss Ede (một thương hiệu tiên phong phát triển cà-phê Robusta đặc sản và các sản phẩm nông sản chế biến sâu từ thủ phủ cà-phê Đắk Lắk) đã chính thức ký kết 2 biên bản ghi nhớ với 2 doanh nghiệp Hàn Quốc về thúc đẩy thương mại song phương. Thỏa thuận này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, khẳng định sức cạnh tranh của các dòng sản phẩm chế biến sâu mang thương hiệu Miss Ede tại một trong những thị trường tiêu dùng khắt khe bậc nhất châu Á.

Thành công này nối tiếp hành trình kiên trì mở rộng thị trường của Miss Ede tại xứ sở Kim Chi. Dưới sự bảo trợ thông tin và kết nối thường xuyên từ Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk cùng Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, các sản phẩm cà-phê Robusta đặc sản và sô-cô-la của Miss Ede đã xuất khẩu chính ngạch và lên kệ thành công trên Coupang, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc, đồng thời liên tục duy trì sự hiện diện tại hơn 12 hội chợ, triển lãm quốc tế hằng tháng.

Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk làm việc với doanh nghiệp Hàn Quốc. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Cũng tại diễn đàn xúc tiến song phương sáng 23/10, ông Hoàng Danh Hữu, Chủ tịch Miss Ede, đã đề xuất sáng kiến chiến lược về Đề án thiết lập chuỗi không gian xúc tiến thương mại và văn hóa thường trực giữa Đắk Lắk và tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc. Doanh nghiệp khẳng định vai trò tiên phong của khu vực tư nhân, cam kết chuẩn bị đầy đủ hệ sinh thái vận hành, pháp lý và nguồn lực đối ứng thương mại để cùng chính quyền hiện thực hóa dòng chảy giao thương hai chiều thực chất, lâu dài.

Việc Miss Ede ký kết 2 biên bản ghi nhớ tại Hàn Quốc mang lại ý nghĩa sâu sắc cho toàn bộ hệ sinh thái ngành cà-phê tỉnh Đắk Lắk. Dù Hàn Quốc là thị trường tiêu thụ nông sản quan trọng của tỉnh với hơn 7.195 tấn cà-phê nhân trị giá hơn 38 triệu USD trong năm 2025 và hơn 24 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2026, phần lớn kim ngạch xuất khẩu từ trước đến nay vẫn nằm ở dạng hạt thô.

Đại diện Miss Ede ký kết biên bản ghi nhớ với đối tác Hàn Quốc. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Những hợp đồng thương mại chế biến sâu của Miss Ede đã chứng minh rằng, cà-phê Robusta Buôn Ma Thuột hoàn toàn đủ tiêu chuẩn chinh phục phân khúc bán lẻ cao cấp tại các đô thị lớn của Hàn Quốc. Khi một sản phẩm thương hiệu đóng gói hoàn chỉnh đứng vững trên thị trường quốc tế, giá trị kinh tế mang lại cho địa phương tăng lên gấp nhiều lần so với xuất khẩu nguyên liệu thuần túy.

Quan trọng hơn, bước đi này tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, kéo theo yêu cầu chuẩn hóa quy trình canh tác bền vững từ nông hộ, thúc đẩy công nghệ sơ chế và chế biến tinh tại chỗ, từ đó bảo vệ giá trị nông sản trước các chu kỳ biến động giá toàn cầu. Sự thâm nhập thành công của các thương hiệu tiên phong là lực đẩy trực tiếp giúp ngành hàng chủ lực của Đắk Lắk nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu duy trì tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hai con số của tỉnh.

Gian hàng của tỉnh Đắk Lắk tại Triển lãm thực phẩm lên men quốc tế lần thứ 24 (IFFE 2026).(Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Với diện tích canh tác khoảng 217.000ha và sản lượng hằng năm vượt mốc 550.000 tấn, mảnh đất bazan đại ngàn Đắk Lắk từ lâu đã là trụ cột cung ứng cà-phê cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, bài toán trăn trở lớn nhất của ngành cà-phê Đắk Lắk qua nhiều thập kỷ vẫn là xuất khẩu thô, phụ thuộc biến động giá nguyên liệu thế giới và giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng. Khát vọng của nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà-phê ở Đắk Lắk nói chung, Miss Ede nói riêng là thay đổi vị thế đó, kiên trì theo đuổi con đường chế biến sâu, định vị lại giá trị của hạt Robusta đặc sản và các sản phẩm bản địa bằng chất lượng cao cấp nhất.

Các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk giao thương, kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Triển lãm thực phẩm lên men quốc tế lần thứ 24 (IFFE 2026). (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Để biến tầm nhìn thành kết quả thương mại thực tế, Miss Ede đã song hành cùng sức mạnh “Công-tư đồng hành”, sự kết hợp nhịp nhàng giữa vai trò kiến tạo, mở đường của cơ quan quản lý Nhà nước và sự dấn thân, năng động của doanh nghiệp nhằm mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng hai con số bền vững.

Thông qua chuyến công tác xúc tiến thương mại của tỉnh Đắk Lắk tại Hàn Quốc lần này khẳng định một thông điệp rõ ràng: Khi chính quyền địa phương đóng vai trò kiến tạo, mở đường và bảo chứng thể chế, kết hợp cùng năng lực thị trường sắc bén và khát vọng của doanh nghiệp, nông sản Đắk Lắk sẽ tự tin bứt phá, xác lập vị thế vững chắc của Robusta Việt Nam trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.