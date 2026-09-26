Công trường Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Quốc tăng tốc về đích

Video cận cảnh công trường thi công Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Quốc.

Dự án được khởi công từ tháng 9/2025, dự kiến khánh thành tháng 4/2027, là 1 trong những công trình trọng điểm quốc gia phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC vào tháng 11/2027.

Dự án được khởi công từ tháng 9/2025, với tổng diện tích mở rộng 1.050 ha.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay trên công trường dự án, chủ đầu tư Tập đoàn Sun Group đang huy động hàng trăm kỹ sư, tư vấn giám sát, công nhân, người lao động, cùng hàng nghìn máy móc thiết bị chuyên dụng… tăng tốc thi công các hạng mục cơ điện, hạ tầng nhà ga, sân bay, phụ trợ để đảm bảo mcụ tiêu tiến độ Chính phủ, Bộ Xây dựng đề ra.

Nhà ga hành khách T2 hiện đã đạt tiến độ thi công khoảng 95% phần kết cấu bê tông; phần kết cấu thép mái chính.

Đến cuối tháng 9/2026, nhà ga hành khách T2 đã đạt tiến độ thi công khoảng 95% phần kết cấu bê tông; phần kết cấu thép mái chính khu Main đạt 100%, khu Pier dài đạt 42%; phần xây trát hoàn thiện đạt 95%; phần cơ điện đạt 60%; phần thiết bị nhà ga BHS (hệ thống xử lý hành lý) đạt 60%...

Thi công lắp đặt hoàn thiện hệ thống kết cấu mái vòm Nhà ga T2, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

Riêng khu Bay, sân đỗ 1C đã đưa vào khai thác; đường cất hạ cánh số 02 đã hoàn thành 100%, bắt đầu bay hiệu chuẩn từ ngày 28/7/2026; hệ thống đường lăn đạt 85%; sân đỗ T2 đạt 12%; sân đỗ VIP đạt 32%; sân đỗ 1D đạt 83%... Qua tìm hiểu, Dự án mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc - Nhà ga T2 có tổng diện tích mở rộng 1.050 ha, dự kiến công suất đạt 20 - 24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027. Sân bay được định hướng đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, Boeing 787 và Airbus A350.

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Tất cả các công đoạn, hạng mục thi công hoàn thiện đều tuân thủ chặt chẽ theo thiết kế của tư vấn giám sát.

Bên cạnh đó, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ ứng dụng đồng bộ loạt công nghệ hàng không hàng đầu thế giới, gồm mô hình vận hành tổng thể TAM - Total Airport Management, hệ thống sinh trắc học cho hành trình liền mạch - không chạm, hệ thống xử lý hành lý hiện đại, cùng các công nghệ tự động hoá bãi đỗ, tiếp nhiên liệu ngầm và ống lồng điều khiển từ xa, hướng tới chuẩn sân bay thông minh hàng đầu khu vực…

Hệ thống xử lý hành lý tự động hóa hiện đại, gồm 3 tầng, dài gần 8 km đang được khẩn trương hoàn thiện.

Trong quá trình xây dựng, dự án đã sử dụng tổng khối lượng kết cấu thép hơn 51.000 tấn; riêng kết cấu thép phần mái (gồm cả Pier) khoảng 33.000 tấn. Bên trong Nhà ga T2 có hệ thống xử lý hành lý tự động hóa hiện đại, gồm 3 tầng, dài gần 8 km. Hệ thống được thiết kế với công suất 7.560 kiện/giờ đối với hành lý đi và 6.300 kiện/giờ đối với hành lý đến. Độ chính xác phân loại có thể lên tới 99%.

Dự án đã sử dụng tổng khối lượng kết cấu thép hơn 51.000 tấn.

Ý tưởng thiết kế và kiến trúc dự án lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng vươn lên, tượng trưng cho "kỷ nguyên vươn mình", sự tái sinh và sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam.

Phối cảnh bên trong Nhà ga T2 sau khi hoàn thành đưa vào khai thác

Theo ông Mai Đình Khoa, Giám sát hoàn thiện thi công dự án, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đến thời điểm này đã định hình rõ nét, nhất là Dự án mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc - Nhà ga T2 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Với công suất giai đoạn 1 được thiết kế để phục vụ 20–24 triệu lượt khách/năm vào năm 2030, sân bay quốc tế Phú Quốc thuộc nhóm cảng hàng không có công suất lớn nhất cả nước.

“Dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc lắp đặt, hoàn thiện phần cơ điện, trang trí nội thất, các hạng mục xây trát, ốp mái... dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026; hệ thống kỹ thuật và thiết bị vận hành dự kiến hoàn thiện trong tháng 3/2027… bảo đảm công trình về đích trước APEC 2027”, ông Mai Đình Khoa khẳng định.

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