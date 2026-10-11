Công trường hồ điều hòa gần 500 tỷ đồng ở cửa ngõ phía Bắc Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Chèm tại phường Đông Ngạc, Hà Nội có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 9ha. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội.

Công trình được kỳ vọng bổ sung năng lực trữ và điều tiết nước, hỗ trợ tiêu thoát nước, góp phần giảm ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố.

Theo kế hoạch, khi hoàn thành, hồ góp phần hoàn thiện hệ thống công trình điều hòa nước theo quy hoạch thoát nước của Hà Nội, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước trong những thời điểm mưa lớn.

Để triển khai dự án, thành phố thu hồi 98.480,8m² đất trên địa bàn phường Đông Ngạc. Ngày 21/3, UBND phường Đông Ngạc bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban Quản lý dự án phục vụ thi công.

Ghi nhận tại công trường những ngày đầu tháng 10/2026, các hạng mục đang được triển khai, máy móc và phương tiện vận chuyển đất hoạt động liên tục. Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh khối lượng công việc, đồng thời kiểm soát chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.

Ban Quản lý dự án cho biết đơn vị đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công là Tập đoàn Vingroup. Song song với quá trình xây dựng, Ban Quản lý phối hợp UBND phường Đông Ngạc hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng làm cơ sở chi trả cho người dân.

Đến nay, UBND phường Đông Ngạc đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 142 trong tổng số 167 hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án.

Về tiến độ thi công, các công việc liên quan đến gom đất màu, đất hữu cơ, phát quang và dọn dẹp mặt bằng đạt khoảng 96%. Hệ thống đường công vụ đã hoàn thành.

Khối lượng đào lòng hồ, đào đất hạ cấp và đào đất xung quanh hồ được ghi nhận đạt 83.256m³. Trong khi đó, khối lượng đất cấp 2 vận chuyển đến bãi trữ đạt 77.756m³.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, tổ chức làm việc theo 3 ca 4 kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Quá trình thi công vẫn phải bảo đảm các yêu cầu về chất lượng và khối lượng, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình đúng thời hạn.

Theo thiết kế, khu vực xung quanh hồ sẽ được bố trí đường dạo, hệ thống chiếu sáng và cây xanh cảnh quan. Bên cạnh chức năng điều tiết nước, công trình còn được kỳ vọng bổ sung không gian xanh, cải thiện cảnh quan và môi trường sống cho người dân trong khu vực.

Dự án dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026. Khi đưa vào sử dụng, hồ điều hòa Chèm sẽ góp phần tăng khả năng trữ nước, hỗ trợ tiêu thoát nước và từng bước hoàn thiện hệ thống hồ điều hòa theo quy hoạch của thành phố.