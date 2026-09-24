Cổng trường giờ cao điểm - Nỗi lo mất an toàn giao thông hiện hữu

Tại Trường Tiểu học và THCS Hợp Giang, phường Thục Phán vào đầu giờ học, số lượng học sinh sử dụng xe đạp, xe máy điện khá đông. Cùng thời điểm, phụ huynh đưa con đến trường và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường khiến khu vực trước cổng trường trở nên nhộn nhịp. Khi dòng học sinh từ các hướng cùng di chuyển, việc sang đường nếu thiếu quan sát có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Hợp Giang sang đường vào giờ cao điểm, khi mật độ phương tiện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua ghi nhận, có thời điểm học sinh sang đường khi khoảng cách với phương tiện đang lưu thông khá gần; một số em lựa chọn vị trí sang đường, quay đầu chưa thực sự phù hợp. Với lứa tuổi THCS, kỹ năng phán đoán tốc độ, khoảng cách và xử lý tình huống giao thông còn hạn chế. Trong dòng xe đông, những hành động tưởng chừng đơn giản này có thể khiến cả người đi đường và học sinh bị động.

Có con đang học tại Trường Tiểu học và THCS Hợp Giang, anh L.M.D cho biết: Điều đáng lo nhất vào giờ cao điểm là các phương tiện di chuyển cùng lúc, trong khi học sinh chưa phải lúc nào cũng quan sát được đầy đủ. Tôi thường xuyên nhắc con đi chậm, quan sát kỹ trước khi sang đường và không tự ý quay đầu giữa dòng xe, tuy nhiên, vẫn còn nhiều nỗi lo.

Tại Trường THPT Thành phố Cao Bằng, phường Nùng Trí Cao, tình trạng tương tự diễn ra vào cuối buổi học. Lượng lớn học sinh sử dụng xe đạp, xe máy điện cùng lúc rời trường khiến mật độ phương tiện tăng nhanh. Nếu học sinh di chuyển thiếu trật tự, người điều khiển phương tiện không giảm tốc độ hoặc thiếu "nhường nhịn", nguy cơ va chạm giao thông càng tăng. Trong khi, Trường THPT Thành phố Cao Bằng nằm trên tuyến đường có mật độ giao thông lớn, thường xuyên có xe tải trọng lớn, xe container lưu thông, tiềm ẩn nguy hiểm cho các học sinh.

Phụ huynh tập trung đón trẻ trước cổng Phân hiệu Mầm non 1/6 vào giờ cao điểm, khiến không gian lưu thông bị thu hẹp.

Trong khi đó, tại Phân hiệu Mầm non 1/6, phường Thục Phán, áp lực giao thông lại đến từ hoạt động đưa, đón trẻ. Vào giờ cao điểm, nhiều phụ huynh tập trung trước cổng trường, dừng xe chờ đón con. Không gian vốn hạn chế nhanh chóng bị thu hẹp, ảnh hưởng đến dòng phương tiện đi qua và có lúc tạo ùn ứ cục bộ.

Có con học tại Phân hiệu Mầm non 1/6, chị D.T.H chia sẻ: Ai cũng muốn đón con nhanh và thuận tiện, nhưng nếu cùng dừng ngay trước cổng thì đường rất dễ bị tắc. Chỉ cần mỗi người nhường nhau một chút sẽ an toàn hơn.

Thực tế cho thấy, tại những khu vực trường học có mặt đường hẹp, không gian dừng đỗ hạn chế, việc bảo đảm an toàn giao thông không thể chỉ trông chờ vào ý thức của học sinh. Cần sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong việc phân luồng, bố trí điểm đón, trả học sinh, hạn chế phương tiện dừng đỗ tùy tiện vào giờ cao điểm. Với học sinh, kỹ năng sang đường an toàn cần được nhắc nhở thường xuyên và thực hành trong những tình huống thực tế. Với người điều khiển phương tiện, khi đi qua khu vực trường học cần chủ động giảm tốc độ, quan sát và nhường đường.

Đường đến trường chỉ thực sự an toàn khi cả học sinh, phụ huynh và người tham gia giao thông cùng có ý thức, nhất là trong điều kiện hạ tầng chưa đồng bộ, sự chủ động và nhường nhịn của mỗi người càng trở nên cần thiết để những giờ cao điểm trước cổng trường không trở thành “điểm nóng” về nguy cơ mất an toàn giao thông.