Công trường dự án mở rộng đường Tam Trinh sau khi được tăng vốn

Dự án mở rộng đường Tam Trinh được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2012, khởi công năm 2024, với số vốn 4.312,8 tỷ đồng.

Tuyến đường đi qua các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng từ 40-55m, quy mô 6 làn xe, cùng hệ thống vỉa hè, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Theo quyết định điều chỉnh mới nhất của UBND thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư dự án mở rộng đường Tam Trinh được nâng từ 4.312,8 tỷ lên 4.627,1 tỷ đồng (tăng hơn 314 tỷ đồng). Cùng với việc điều chỉnh vốn, mốc hoàn thành công trình cũng được lùi sang hết quý II-2027.

Ghi nhận tại công trường ngày 13-11, các đơn vị triển khai thi công tại nhiều đoạn tuyến. Tuy nhiên, tiến độ toàn tuyến chưa có nhiều thay đổi, máy móc, vật liệu xây dựng và các hạng mục cống hộp vẫn còn ngổn ngang. Đến nay, mới có một số đoạn dài khoảng 200-300m được thảm nhựa mặt đường.

Dự án cải tạo đường Tam Trinh chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu từ công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, mặt bằng dự án đã cơ bản được bàn giao toàn bộ trong giai đoạn tháng 5 và tháng 6-2026, nhưng khối lượng xây lắp đến nay mới đạt hơn 30% giá trị hợp đồng.

Ông Bùi Việt Hưng, người dân sinh sống trên đường Tam Trinh chia sẻ: “Chúng tôi đã mong chờ dự án nhiều năm nay, mong các đơn vị tích cực triển khai thi công để sớm đưa tuyến đường vào hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân".

Để triển khai dự án, có khoảng 1.600 hộ dân, cùng nhiều cơ quan, tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến công trình nhiều lần chậm tiến độ, dù một số đoạn đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Đại diện Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn cho biết: “Đơn vị đang tập trung thi công nền, hào kỹ thuật… để di chuyển đường điện ở dải phân cách vào hào, tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo. Đơn vị phấn đấu cuối năm thảm nhựa một phần tuyến và hoàn thành toàn tuyến vào quý II-2027”.

Hiện tại, máy móc, nhân lực của nhà thầu chia thành nhiều mũi thi công, trải đều toàn tuyến với các hạng mục như: Nền đường, cống thoát nước, hào kỹ thuật…

Khi hoàn thành, đường Tam Trinh sẽ tạo trục kết nối đồng bộ giữa Vành đai 2, Vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, góp phần giảm ùn tắc cho các tuyến đường khu vực phía Nam Thủ đô.