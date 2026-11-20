Theo tìm hiểu của người viết, đến hết tháng 10/2026, dự án đạt khoảng 50% sản lượng xây lắp, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình hình thành công trình giao thông chiến lược kết nối Hà Nội với Hưng Yên.

Cầu Mễ Sở là công trình giao thông trọng điểm, kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với Hưng Yên qua tuyến Vành đai 4, được khởi công vào tháng 9/2026.

Dự án cầu Mễ Sở và đường dẫn hai đầu có chiều dài gần 14 km, có tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng.

Công trình có điểm đầu kết nối khu vực Quốc lộ 1A và điểm cuối liên thông với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tạo thành trục giao thông chiến lược phía Đông Nam Thủ đô.

Trong đó, cầu dẫn và cầu chính vượt sông có chiều dài hơn 2km, rộng 24,5m, được thiết kế gồm: 4 làn xe cơ giới và hai làn dành cho xe máy, xe thô sơ ở hai bên cầu.

Ở phần cầu chính Mễ Sở, toàn bộ 116 cọc khoan nhồi đã được thi công. Các nhà thầu đang tiếp tục xây dựng bệ và thân trụ cầu.

Cầu Mễ Sở là "mắt xích" quan trọng của Vành đai 4-Vùng Thủ đô, góp phần tăng cường kết nối liên vùng và mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công trên toàn tuyến, nhằm bảo đảm tiến độ các hạng mục.

Ghi nhận của người viết, công nhân của nhà thầu đang tích cực triển khai nhiều hạng mục dưới lòng sông và trên cạn, như: Đan thép dầm và thi công các hạng mục kết cấu cầu.

Nguồn lực được tập trung vào các hạng mục quan trọng, nhất là hệ thống trụ cầu trong lòng sông, kết cấu nhịp và cầu dẫn.

Để duy trì tiến độ, các nhà thầu đã huy động hơn 400 kỹ sư, công nhân cùng hơn 100 thiết bị, máy móc phục vụ thi công.

Nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, duy trì thi công liên tục, bảo đảm tiến độ và mục tiêu hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch.