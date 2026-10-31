Công trường cầu Đuống mới hơn một tháng sau hợp long

Dự án cầu Đuống mới được xây dựng thành 2 công trình độc lập, thay vì tiếp tục tổ chức chung đường bộ và đường sắt trên cây cầu cũ. Tổng mức đầu tư của dự án này là 1.848,6 tỉ đồng.

Cầu đường sắt được xây dựng về phía thượng lưu, tim cầu cách tim cầu Đuống hiện hữu khoảng 16,5m.

Toàn bộ hạng mục cầu và đường dẫn dài khoảng 1km.

Công trình cũng được nâng tĩnh không nhằm cải thiện điều kiện lưu thông đường thủy trên sông Đuống.

Cầu đường bộ được xây dựng về phía hạ lưu cầu cũ, cách tim cầu hiện hữu khoảng 100m. Công trình này hợp long ngày 20/9.

Công trình sử dụng kết cấu bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực kết hợp hệ dây văng; bề rộng cầu chính khoảng 18,5m, cầu dẫn rộng 16m.

Việc xây dựng hai cầu mới nhằm từng bước thay thế cầu Đuống cũ.

Cầu cũ hiện phải đảm nhiệm đồng thời giao thông đường bộ và đường sắt, thường xuyên chịu áp lực phương tiện vào giờ cao điểm.

Đặc biệt, tĩnh không hạn chế của cầu cũ cũng ảnh hưởng đến hoạt động vận tải thủy khi mực nước sông dâng cao.

Sau hợp long, công nhân đang tiếp tục thi công các hạng mục hoàn thiện như lan can, bê tông nhựa mặt cầu… Tuy nhiên, để hoàn thành công trình cầu, nhất là thảm bê tông mặt cầu và đường điện chiếu sáng… phụ thuộc nhiều vào tiến độ thi công đường dẫn.