Công trường cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang, Cầu Giấy

Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, dự án bước vào giai đoạn thi công, từng bước hình thành tuyến giao thông khang trang, góp phần giải quyết điểm nghẽn giao thông tại khu vực.

Ngõ 381 Nguyễn Khang là một trong những tuyến ngõ có điều kiện giao thông khó khăn trên địa bàn phường Cầu Giấy. Tuyến đường này nhỏ hẹp, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều ổ voi, ổ gà.

Vào các khung giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông đông khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động của các cơ quan, trường học trong khu vực. Không ít người dân từng ví đây là con ngõ "đau khổ" bởi những bất tiện kéo dài nhiều năm.

Trước thực trạng đó, từ cuối tháng 6-2026, phường Cầu Giấy tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang, đoạn từ phố Thành Thái đến đường Nguyễn Khang, kết nối với tuyến Vành đai 2,5.

Đến những ngày cuối tháng 8-2026, công tác phá dỡ, hạ giải các công trình nằm trong phạm vi dự án cơ bản hoàn thành.

Mặt bằng được bàn giao, tạo điều kiện để đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc triển khai các hạng mục xây dựng.

Quan sát từ trên cao, diện mạo tuyến ngõ đang dần thay đổi với mặt cắt ngang rộng 21,5m, thay thế hình ảnh con ngõ nhỏ hẹp, xuống cấp trước đây.

Tại công trường, nhiều công nhân, máy móc thiết bị được huy động, tổ chức thi công các hạng mục theo kế hoạch.

Trong đó, hệ thống cống thoát nước đang được triển khai, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu khai thác tuyến đường sau khi đưa vào sử dụng.

Theo UBND phường Cầu Giấy, việc cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang không chỉ nhằm khắc phục tình trạng mặt đường xuống cấp mà còn giải quyết những bất cập về tổ chức giao thông tồn tại trong thời gian dài.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ thông từ phố Thành Thái đến cầu Yên Hòa bắc qua sông Tô Lịch, tạo trục kết nối giữa các tuyến Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3.

Việc hình thành tuyến giao thông mới với mặt cắt rộng hơn sẽ góp phần phân bổ lại lưu lượng phương tiện, giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển của người dân. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng hạ tầng, cải thiện môi trường sống và thúc đẩy phát triển đô thị trên địa bàn.

Từ một tuyến ngõ chật hẹp, xuống cấp kéo dài, ngõ 381 Nguyễn Khang đang từng bước chuyển mình. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công sẽ góp phần giải quyết một trong những điểm nghẽn giao thông tại phường Cầu Giấy, đáp ứng mong mỏi của người dân trong khu vực.