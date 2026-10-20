Công trình y tế trọng điểm giúp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao tặng lẵng hoa chúc mừng Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: hanoimoi.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, sự kiện gắn biển công trình và ra mắt Khoa Quốc tế (Bệnh viện Tim cơ sở 2) là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị của toàn thành phố trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn về phát triển ngành Y tế Thủ đô. Đây là sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, chuyên sâu và hội nhập quốc tế; lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm đột phá, phát triển y tế Thủ đô làm tiên phong, dẫn dắt, tạo chuyển biến thực chất và bền vững trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố, Sở Y tế Hà Nội, chính quyền phường Xuân Đỉnh cùng các sở, ngành liên quan để công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng mỹ thuật, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Tim Hà Nội khẩn trương kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao và trang thiết bị y tế hiện đại, phát huy hiệu quả của bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bệnh viện Tim Hà Nội cần khai thác, vận hành hiệu quả công năng của khối cơ sở vật chất mới được bàn giao; không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn gắn với rèn luyện tinh thần trách nhiệm, y đức, thái độ phục vụ. Đơn vị chú trọng kiến tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, kiên trì tôn chỉ “lấy người bệnh làm trung tâm” để đáp lại sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 là một trong những công trình y tế trọng điểm của Thủ đô được triển khai đầu tư trong giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới mục tiêu phát triển mô hình bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao, tiếp cận trình độ kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu. Công trình nằm trong danh mục 18 công trình tiêu biểu được thành phố lựa chọn để khánh thành, khởi công và triển khai nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Việc hoàn thành và đưa cơ sở 2 vào vận hành cùng với sự ra đời của Khoa Quốc tế đánh dấu bước phát triển mới quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên khoa tim mạch cho người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận. Công trình bổ sung thêm một thiết chế y tế hiện đại, mở ra cơ hội lớn để bệnh nhân tiếp cận những phác đồ điều trị tiên tiến, kỹ thuật can thiệp tim mạch phức tạp ngay tại tuyến y tế chuyên sâu của Hà Nội mà không cần chuyển tuyến hay ra nước ngoài điều trị.

Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên y tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã tiếp thu toàn diện các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo thành phố; bày tỏ quyết tâm quản lý, vận hành và phát huy cao nhất hiệu quả của khối công trình mới, sớm đưa Khoa Quốc tế trở thành điểm sáng về chuyên môn và dịch vụ chăm sóc người bệnh.