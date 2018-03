Công trình xâm hại lõi Tràng An: Hai lựa chọn

Chính quyền sẽ tuyên truyền vận động ông Nguyễn Văn Son tự giác tháo dỡ, nếu không đồng ý sẽ thực hiện việc cưỡng chế.

Đó là chỉ đạo của Huyện ủy Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) tại cuộc họp bàn phương án tháo dỡ, cưỡng chế công trình “khủng” xây dựng trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An của Công ty CP Du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm chủ tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên, ngày 26/3.

Tại cuộc họp, huyện Hoa Lư xác định, đây là công trình xây dựng trái phép, vi phạm nghiêm trọng bắt buộc phải tháo dỡ, thực hiện nghiêm đúng theo quy định của pháp luật.

Tổng chiều dài của bậc thang lên xuống núi Cái Hạ mà Công ty CP Du lịch Tràng An đã xây dựng trái phép sau khi khảo sát chính xác là 510m với hơn 900 bậc thang.

Ngoài xây dựng bậc thang lên xuống núi Cái Hạ trái phép, tại điểm “Tràng An cổ” do Công ty CP Du lịch Tràng An quản lý còn có một số hoạt động du lịch chưa được cấp phép như tự ý bán vé cho khách tham ngồi thuyền, sử dụng đội ngũ hướng dẫn viên trái quy định…

Công trình "khủng" trái phép xâm hại di sản Tràng An sẽ bị tháo dỡ trong những ngày tới. Ảnh Dân Trí

Dịp này, chính quyền địa phương cũng sẽ xử lý luôn những sai phạm có liên quan này.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Sĩ Trí - Bí thư Huyện ủy Hoa Lư cho hay, phải tháo dỡ vì công trình vi phạm nghiêm trọng.

Các phương án tháo dỡ, cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và theo các bước: Trước hết, chính quyền sẽ tuyên truyền vận động ông Nguyễn Văn Son – Giám đốc Công ty CP Du lịch Tràng An tự giác tháo dỡ công trình vi phạm; nếu không đồng ý mới thực hiện việc cưỡng chế.

“Sáng ngày mai (27/3), tôi sẽ trực tiếp đến gặp gỡ ông Son để giải thích, tuyên truyền, vận động ông tự ý tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Nếu được sự đồng thuận của ông Son thì việc tháo dỡ công trình sẽ diễn ra thuận lợi, huyện sẽ có phương án hỗ trợ việc tháo dỡ làm sao cho đảm bảo an toàn, giữ được cảnh quan của vùng di sản”, ông Trí cho hay.

Cũng theo người đứng đầu huyện Hoa Lư, đến thời điểm này, khả năng không phải cưỡng chế công trình sai phạm là nhiều hơn. Tuy nhiên, quan trọng vẫn là phương án tháo dỡ, phải được xem xét kỹ lưỡng đúng chuyên môn, đảm bảo an toàn.

Người dân phản đối việc cắm biển tại Tràng An cổ

Về phương án tháo dỡ, khi thực hiện chính quyền huyện Hoa Lư sẽ xin ý kiến UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng. Việc tháo dỡ công trình sẽ phải được thực hiện bởi đội ngũ những người có chuyên môn, thậm chí phải thành lập hội đồng để việc tháo dỡ đảm bảo an toàn tuyệt đối và không xâm hại thêm vào di sản.

Phương án cưỡng chế công trình cũng được chính quyền huyện Hoa Lư tính đến, tuy nhiên đây vẫn là điều không mong muốn. Chỉ khi doanh nghiệp không tự giác tháo dỡ, chống đối, ngăn cản thì điều này mới xảy ra.

Lúc này, phương án cưỡng chế được thực hiện theo cơ sở pháp lý cao nhất là kết luận của đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, ngày 24/3, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình gồm Sở Du lịch, Sở Văn hóa – Thể thao, Sở GTVT, chính quyền huyện UBND huyện Hoa Lư, UBND xã Trường Yên… đã huy động lực lượng, đem phương tiện, biển báo đến điểm du lịch “Tràng An cổ” (xã Trường Yên) do Công ty CP Du lịch Tràng An khai thác để cắm biển báo “Điểm kinh doanh du lịch trái phép, đề nghị quý khách không tham quan”.

Không đồng tình với việc cắm biển báo trên, hàng trăm hộ dân đã kéo đến và ngăn cản để không cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Các hộ dân ở đây cho rằng, việc cắm biển báo như vậy sẽ không có du khách vào tham quan, những người chèo đò, bán hàng lưu niệm…ở đây sẽ mất việc làm và không có thu nhập.

“Ruộng của chúng tôi đã bị thu hồi hết để làm du lịch, từ nhiều năm nay chúng tôi sống bằng nghề chèo đò, bán hàng lưu niệm trong Khu du lịch Tràng An cổ để sinh sống.

Nếu giờ cấm không cho du khách vào tham quan thì chúng tôi không biết làm gì để kiếm sống”, một người dân ở đây nói.

Trong khi đó, GS Nguyễn Chí Bền - Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia khẳng định hiện tại, các cá nhân và đơn vị liên quan đến sai phạm không nên thanh mình nhiều mà tiến hành công tác tháo dỡ, khắc phục.

Phải lựa chọn những kiến trúc xây dựng tốt để tránh làm ảnh hưởng đến di sản trong quá trình phá bỏ.

Sơn Ca (Tổng hợp)