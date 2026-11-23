Hơn 500 trường hợp vi phạm bị xử lý

Thời gian qua, UBND xã Phúc Thịnh đã quyết liệt vào cuộc xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn về phòng cháy, chữa cháy và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, một số công trình vi phạm lớn lại không có trong danh sách bị xử lý, khiến cho nhiều người không khỏi hoài nghi.

Hình ảnh Công ty Cổ phần bê tông Chèm Hà Nội trước khi vi phạm.

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố, ngày 28/8/2026, UBND xã Phúc Thịnh đã ban hành Kế hoạch số 553/KH-UBND về triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngày 16/9, UBND xã Phúc Thịnh tổ chức hội nghị công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các thôn, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực kinh tế 3 tháng cuối năm 2026.

Tại hội nghị, UBND xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn, các thôn tập trung phối hợp thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường và giải quyết thủ tục hành chính, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Cùng với đó, xã thực hiện bàn giao đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho các thôn để quản lý và tổ chức thực hiện theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh cho biết, sau rà soát, toàn xã còn 1.122 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận. Xã sẽ giao chỉ tiêu cụ thể (KPI) cho từng cán bộ, xác định rõ số lượng hồ sơ phải xử lý, qua đó nâng cao trách nhiệm và tiến độ giải quyết.

Công ty Cổ phần bê tông Chèm Hà Nội tự giác tháo dỡ.

Qua triển khai, UBND xã Phúc Thịnh đã ban hành thông báo tới 270 chủ công trình vi phạm, yêu cầu tự tháo dỡ. Trường hợp cố tình không chấp hành, UBND xã Phúc Thịnh sẽ tiến hành cưỡng chế trong tháng 9 và tháng 10-2026, mục tiêu hoàn thành xử lý các vi phạm trong tháng 1-2027 (trước Tết Nguyên đán).

Hé lộ công trình vi phạm nằm ngoài danh sách

Theo thống kê, xã Phúc Thịnh hiện nay (gồm 5 xã trước sáp nhập: Nam Hồng, Bắc Hồng, Tiên Dương, Vân Nội và Nguyên Khê) có tổng cộng hơn 500 trường hợp vi phạm. Trong số này, hơn 100 trường hợp đã xử lý xong, số còn lại tiếp tục được tập trung giải quyết theo từng nhóm vi phạm. Đây đều là các trường hợp đã được xã tuyên truyền, vận động tự tháo dỡ, không phải tổ chức cưỡng chế.

Kết quả, tại các địa bàn cũ cho thấy sự chuyển biến rõ hơn ở nhóm vi phạm đất công gắn với yêu cầu thu dọn tài sản, bàn giao mặt bằng. Tại xã Tiên Dương cũ, 43 trường hợp vi phạm đất công đã bàn giao mặt bằng. Tại Bắc Hồng cũ, 7 trường hợp vi phạm đất công đã bàn giao mặt bằng, 2 trường hợp khác được lập hồ sơ quản lý đất công.

Khu nhà xưởng gần 1.000m2tại thôn Quan Âm lọt ngoài danh sách xử lý vi phạm.

Ông Dương Trọng Tuấn Cường - Trưởng phòng Hạ tầng Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) xã Phúc Thịnh cho biết, trong buổi làm việc ngày 5/11, đơn vị đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo các thôn trực tiếp gặp gỡ, vận động các chủ công trình vi phạm. Kết quả, chủ 10 công trình vi phạm đồng ý tháo dỡ, bàn giao mặt bằng (trong đó có 1 trường hợp vi phạm trên đất công và 9 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp).

Ngày 4/11, UBND xã đã họp triển khai phương án cưỡng chế (gồm 4 công ty trạm trộn bê tông, 15 công trình nhà xưởng, kho, xưởng vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp, tổ chức cưỡng chế vào tháng 11 và tháng 12/2026), đồng thời yêu cầu 270 công trình vi phạm tự tháo dỡ. Đến nay, một số trạm bê tông cũng đã tự tháo dỡ công trình vi phạm. Điển hình là Công ty Cổ phần bê tông Chèm Hà Nội có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép (tại Cụm công nghiệp Nguyên Khê, huyện Đông Anh trước đây).

Cùng với việc xử lý các công trình vi phạm của Công ty Cổ phần bê tông Chèm Hà Nội, UBND xã Phúc Thịnh đã lên phương án cưỡng chế thêm 2 trạm trộn bê tông xây dựng trái phép trong Cụm công nghiệp Nguyên Khê của các đơn vị gồm: Công ty Cổ phần LICOGI 12.1 vào 8h ngày 25/11 và Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng quốc tế ASEAN vào 8h ngày 15/12. Lý do là các công ty này chưa tự giác thực hiện việc tháo dỡ các công trình vi phạm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều đáng nói, ngoài những công trình vi phạm được rà soát, thống kê nằm trong diện phải xử lý thì có những công trình nhà xưởng có quy mô diện tích lớn khoảng 1.000 m² nhưng lại bị bỏ ngoài danh sách, khiến cho người dân bức xúc và hoài nghi.

Cụ thể, công trình nhà xưởng của ông Phan Văn Hùng (ở thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng cũ) nay là xã Phúc Thịnh, có diện tích khoảng 969m² được xây dựng trái phép từ năm 2021 (trước khi sáp nhập thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp từ 1/7/2025).

Nhà xưởng có diện tích gần 1.000m2 xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng lại bị bỏ ra ngoài danh sách xử lý khiến cho người dân không khỏi hoài nghi.

Theo nhiều người dân, trước đó, công trình này cũng đã bị UBND xã Bắc Hồng cũ tiến hành lập biên bản làm việc ghi nhận hiện trạng sử dụng đất và yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công, giữ nguyên hiện trạng vào ngày 27/01/2021. Tuy nhiên, sau đó, sự việc trên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, chính quyền và cơ quan quản lý tiếp tục nhiều lần tiến hành lập biên bản, xử lý. Không biết bằng cách nào, công trình này vẫn được hoàn thiện và hoạt động suốt từ đó đến nay, gây bức xúc cho dư luận.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Dương Trọng Tuấn Cường -Trưởng phòng Hạ tầng NN&MT cho biết, công trình này không có trong danh sách xử lý; qua rà soát, không thấy thôn đưa vào. Việc một công trình có quy mô lớn xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng lại bị lờ đi, không đưa vào danh sách bị xử lý gây ra sự bức xúc cho người dân. Trước sự việc trên, đề nghị UBND xã Phúc Thịnh kiểm tra, rà soát, tránh bỏ lọt vi phạm. Nếu là công trình vi phạm, cần được xử lý nghiêm, tạo sự công bằng và minh bạch, công bằng đem lại tạo niềm tin cho nhân dân.