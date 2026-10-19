Công trình ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất miền Trung

Hệ thống thủy lợi sông Lèn là thành phần của dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa﻿)”, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư có tổng giá trị xây lắp khoảng 1.200 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 6/2021.

Tiểu dự án gồm nhiều hạng mục, trong đó có ba hạng mục trọng tâm là cống ngăn mặn, âu thuyền và cầu giao thông bắc qua sông Lèn, đoạn tiếp giáp giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Các công trình được đầu tư đồng bộ nhằm tăng cường khả năng kiểm soát nguồn nước, đồng thời phục vụ nhu cầu giao thông đường bộ và đường thủy trong khu vực. Hệ thống cống tại đây được đánh giá là công trình ngăn mặn, giữ nước ngọt lớn nhất Bắc miền Trung, chỉ đứng sau cống Cái Lớn ở Kiên Giang

Công trình có quy mô cấp II, gồm ba khoang, mỗi khoang rộng 40m.

Với chức năng như những con đập di động, hệ thống có thể điều tiết dòng chảy, trữ nước ngọt và ngăn nước mặn từ biển xâm nhập sâu vào đất liền. Hệ thống 3 cửa ngăn mặn cùng máy tời cáp cỡ lớn của dự án.

Cầu Cống Lèn﻿ dài 405m, rộng 7,5m, bắc qua sông tại khu vực tiếp giáp giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn, chính thức thông xe phục vụ người dân từ tháng 2/2026, tạo điều kiện để người dân di chuyển thuận tiện hơn

Theo thiết kế, hệ thống thủy lợi sông Lèn được kỳ vọng cung cấp nước tưới cho hơn 18.000ha đất canh tác, phục vụ 4.800ha nuôi trồng thủy sản, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 770.000 người dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu nước cho chăn nuôi và hơn 2.000ha tại khu công nghiệp. Công trình còn góp phần tưới tiêu cho 3.930ha đất nông nghiệp, cải thiện môi trường sinh thái và bảo đảm an toàn giao thông thủy, bộ trong khu vực.

Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Ban Quản lý dự án Kexim 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết dự án được Quỹ Hợp tác Phát triển kinh tế Hàn Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) tài trợ, cho vay theo hình thức Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). "Đến nay, dự án đã hoàn thành và đang đợi thủ tục, chuyển giao kỹ thuật vận hành để bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa. Dự kiến việc bàn giao được thực hiện đầu tháng 11/2026", ông Trung nói.