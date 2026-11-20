Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bạc Liêu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng trao đổi với Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu Tô Việt Thu (thứ hai từ phải sang) về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công công trình.

Công trình được triển khai trên mặt bằng chợ đêm Bạc Liêu cũ, với diện tích hơn 3.400 m². Các hạng mục chính gồm: nâng cấp mặt bằng, lát gạch, trồng thay thế cây xanh, xây dựng hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và đèn trang trí. Công trình khởi công ngày 30/9/2026, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng dịp Tết Dương lịch 2027.

Đặc biệt, trong khuôn viên công viên dự kiến xây dựng tượng đài tưởng niệm Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Dũng sĩ diệt nguỵ Phùng Ngọc Liêm - Chiến sĩ nhỏ tuổi, kiên cường của Đội Biệt động thị xã Bạc Liêu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Công trình nâng cấp, cải tạo Công viên 1/5 được triển khai tại khu vực trung tâm phường Bạc Liêu, trên mặt bằng chợ đêm Bạc Liêu cũ, có diện tích hơn 3.400 m².

Qua khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng đánh giá cao ý nghĩa công trình; đề nghị lãnh đạo phường Bạc Liêu thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thi công, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Việc bố trí các hạng mục, cảnh quan cần hài hoà để tạo mỹ quan đô thị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng lưu ý: Đối với khu vực đặt tượng đài tưởng niệm Liệt sĩ Phùng Ngọc Liêm, cần đặc biệt chú trọng vị trí và không gian, bảo đảm sự trang nghiêm, xứng đáng với những đóng góp, hy sinh của người chiến sĩ cách mạng.

Khi hoàn thành, Công viên 1/5 không chỉ là không gian sinh hoạt công cộng mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ./.