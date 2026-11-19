Nhà thờ Phanxico, phường Thuận Hóa, công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu của thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Nhà thờ Phanxico, phường Thuận Hóa, công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu của thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Trường Quốc học Huế ở bờ Nam sông Hương, công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu của thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Trường Quốc học Huế ở bờ Nam sông Hương, công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu của thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Bia Quốc học ở bờ Nam sông Hương, công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu của thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Khách sạn La Residence Huế ở bờ Nam sông Hương, công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu của thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Công trình kiến trúc Pháp ở số 26 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Ga Huế xây dựng đầu thế kỷ XX, công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu của thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)