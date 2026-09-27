Công trình đường Lê Duẩn - đoạn 3, phường Cam Ranh: Cần sớm bàn giao cho địa phương quản lý

Dự án đường Lê Duẩn - đoạn 3 (phường Cam Ranh) chỉ dài gần 3km, được khởi công từ tháng 7-2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2025 nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao cho địa phương quản lý. Dự án chậm tiến độ, chậm bàn giao khiến tuyến đường chưa phát huy được giá trị, lãng phí nguồn lực đầu tư.

Còn vướng 1 hộ dân

Dự án đường Lê Duẩn - đoạn 3 dài gần 3km, có điểm đầu từ đường Nguyễn Lương Bằng, điểm cuối giao với đường Lê Lợi. Dự án có chỉ giới xây dựng 30m, trong đó mặt đường rộng 16m, dải phân cách giữa rộng 2m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m, vận tốc thiết kế 50km/giờ. Dự án có tổng vốn đầu tư 326 tỷ đồng, do UBND TP. Cam Ranh (cũ) làm chủ đầu tư, nay chuyển giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông làm chủ đầu tư; liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh làm đơn vị nhà thầu.

Đoạn đầu dự án tiếp giáp với đường Lê Duẩn - đoạn 2 và giao với đường Nguyễn Lương Bằng được chặn bằng những khối bê tông để hạn chế phương tiện giao thông đi vào.

Dự án được khởi công từ tháng 7-2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2025. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, đơn vị nhà thầu không đáp ứng được tiến độ theo hợp đồng ký kết. Sau đó, đại diện chủ đầu tư dự án đã ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian hoàn thành từ ngày 22-6-2025 sang ngày 20-10-2025. Thế nhưng, đến nay, chủ đầu tư dự án vẫn chưa bàn giao tuyến đường này cho địa phương khai thác, quản lý. Tuy tuyến đường đã hoàn thành gần 100% hạng mục nhưng nhiều tháng nay, 2 đầu tuyến đường bị chặn bằng những khối bê tông để hạn chế xe lưu thông.

Theo báo cáo của UBND phường Cam Ranh, tuyến đường Lê Duẩn - đoạn 3 có 145 hộ, tổ chức/237 thửa đất nằm trong phạm vi thu hồi. Đến thời điểm hiện tại, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng của dự án đã cơ bản hoàn thành; chỉ còn hộ ông Nguyễn Văn Toàn chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trong khi đoạn qua nhà ông Toàn đã được đầu tư vỉa hè theo tiến độ chung. Nguyên nhân vướng mắc phát sinh từ thiết kế ngã giao T2 (Km0 + 228.27) theo đồ án ban đầu có một phần diện tích nằm trong thửa đất của ông Toàn. Tuy nhiên, hiện nay, qua rà soát Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư sinh thái chất lượng cao Cam Phú, phường Cam Ranh, đất của hộ ông Toàn không còn nằm trong phạm vi ngã giao T2 của Dự án đường Lê Duẩn - đoạn 3. Đồng thời, UBND phường đánh giá việc không triển khai thực hiện xây dựng ngã giao T2 vẫn đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu an toàn cho toàn bộ công trình đường bộ và tuyến đường Lê Duẩn.

Đề nghị sớm đưa tuyến đường vào sử dụng

Ngày 7-8, UBND phường Cam Ranh đã tổ chức cuộc họp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh và Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cam Ranh. Trên cơ sở nội dung cuộc họp, UBND phường đã đề nghị Ban Quản lý dự án lập biên bản xử lý kỹ thuật với các đơn vị liên quan để không thực hiện thi công phạm vi ngã giao T2 bên trái tuyến theo thiết kế được duyệt, chỉ thi công phần vỉa hè đất theo chỉ giới tuyến đường là 30m. Đồng thời, tổ chức xuất lại hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo phạm vi thu hồi đất của chỉ giới tuyến đường là 30m; khẩn trương hoàn thành các thủ tục còn lại để sớm nghiệm thu hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông.

Ông Lữ Ngọc Trung - Chủ tịch UBND phường Cam Ranh cho biết, đường Lê Duẩn là tuyến giao thông huyết mạch song song với Quốc lộ 1. Ngoài giảm tải cho Quốc lộ 1, tuyến đường này có vai trò quan trọng trong việc tạo liên kết vùng từ đô thị mới Cam Lâm đang chuẩn bị triển khai vào đến cảng Cam Ranh, ra đường sắt Bắc - Nam để đi trung tâm kinh tế phía nam của tỉnh. Khi tuyến đường đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đô thị, tạo động lực nâng cao giá trị quỹ đất hai bên đường, tạo không gian phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Vì vậy, phường đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục còn lại, tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, bàn giao đưa tuyến đường vào sử dụng để phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ lưu thông của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 17-9, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh đã có văn bản gửi UBND phường Cam Ranh. Theo nội dung văn bản, biên bản xử lý kỹ thuật với các đơn vị liên quan về không thực hiện thi công phạm vi ngã giao T2 đã được hoàn thành. Hồ sơ kỹ thuật thửa đất điều chỉnh hộ ông Nguyễn Văn Toàn sẽ gửi UBND phường Cam Ranh ký xác nhận. Ban Quản lý dự án cũng đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, bao gồm hạng mục đường giao thông và điện chiếu sáng. Hiện, Ban Quản lý đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành thủ tục để trình Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình theo quy định. Sau khi có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án sẽ tổ chức bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.