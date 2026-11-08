Công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Tăng tốc về đích

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, hàng trăm máy móc, công nhân được chia làm nhiều mũi thi công bám sát công trường, đẩy nhanh tiến độ để đưa công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột về đích đúng hạn.

Tăng ca, tăng kíp

Ngày 7-11, có mặt tại gói thầu xây lắp số 3, Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, chúng tôi ghi nhận toàn tuyến đã dần thành hình. Nhiều cây cầu cơ bản hoàn thành, các đoạn đường đang được thảm nhựa, hoàn thiện mái taluy. Tại khu vực giáp hầm Phượng Hoàng (ranh giới tỉnh Đắk Lắk), hàng chục công nhân miệt mài khoan neo, phủ bạt trên mái taluy cao. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, cơm được tiếp tế tận nơi để công nhân ăn trưa, tiếp tục thi công.

Cầu Cửa Đông - đoạn giáp với tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành lao lắp dầm.

Ông Nguyễn Quy Tuấn - Chỉ huy trưởng công trình gói thầu xây lắp số 3 cho biết, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhận 2 hạng mục chính là cầu Cửa Đông và cầu Km30. Đến nay, cả 2 cây cầu cơ bản hoàn thành lao lắp dầm, đạt 85% khối lượng hợp đồng. Những ngày tới, đơn vị tiếp tục hoàn thiện bản mặt cầu, lan can, thảm nhựa và gia cố mái taluy, phấn đấu cơ bản hoàn thành 2 cây cầu vào ngày 30-11, sau đó triển khai vạch kẻ đường, biển báo an toàn giao thông. Dù thi công trong khu vực rừng tự nhiên, địa chất phức tạp, thiếu bãi dầm, đơn vị vẫn tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca, làm xuyên trưa, ngày nghỉ, ngày lễ để bảo đảm tiến độ.

Công nhân thi công bản mặt cầu Hòn Lai (thuộc gói xây lắp số 2). Đây là cây cầu dài nhất Dự án thành phần 1 với chiều dài hơn 600m.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh, Dự án thành phần 1 có 3 gói thầu xây lắp, tổng giá trị thực hiện hơn 3.619 tỷ đồng, đã giải ngân 3.374 tỷ đồng, đạt 93,21% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ. Trong đó, gói xây lắp số 1 (dài 22km) đã hoàn thành, đưa vào khai thác ngày 28-5 theo yêu cầu của Chính phủ; gói xây lắp số 2 (dài 9,5km) đã hoàn thành nền đường, cống thoát nước, đạt 86,25% giá trị hợp đồng. Đối với gói xây lắp số 3, nhà thầu bố trí 45 công nhân, 25 thiết bị, triển khai 3 mũi thi công, bảo đảm tiến độ đề ra.

Vượt khó để về đích đúng hạn

Dự án thành phần 1 triển khai trong bối cảnh giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công. Đặc biệt, đoạn 9,5km còn lại của dự án nằm giáp ranh Khánh Hòa - Đắk Lắk, chịu ảnh hưởng của mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 12, với những đợt mưa bất thường, nhất là vào buổi chiều. Địa hình, địa chất phức tạp, nhiều đoạn phải đào sâu, đắp cao cũng khiến các gói thầu xây lắp số 2 và 3 phải điều chỉnh, bổ sung giải pháp gia cố mái taluy, bảo đảm an toàn, bền vững công trình trong quá trình khai thác.

Đơn vị nhà thầu đang gia cố mái taluy tại gói thầu xây lắp số 2.

Ông Phạm Văn Hòa - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh cho biết, ban đã làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam và lãnh đạo Bộ Xây dựng để rà soát tiến độ. Ban Quản lý dự án cam kết hoàn thành bê tông bản mặt cầu các cầu còn lại vào ngày 30-11; hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31-12, bảo đảm đủ điều kiện thông xe kỹ thuật và hoàn tất quyết toán khối lượng trong quý I/2027 để đưa dự án vào vận hành. Để bảo đảm tiến độ, ngày 7-10, Ban Quản lý dự án đã yêu cầu các nhà thầu tăng ca, tăng kíp, linh hoạt phương án thi công trong mùa mưa, tập trung làm việc vào sáng sớm, xuyên trưa để hạn chế ảnh hưởng của mưa chiều. Đồng thời, đẩy nhanh nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài khoảng 117,5km, tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 do UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản, chiều dài 31,5km, điểm đầu từ nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1 (phường Ninh Hòa), điểm cuối tại Km32 + 000 (xã Tây Ninh Hòa) với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ. Dự án thành phần 2 do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, chiều dài gần 37km; Dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản, chiều dài hơn 48km.

Hiện nay, việc di chuyển từ khu vực Nha Trang lên khu vực Buôn Ma Thuột phải qua Quốc lộ 26 với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 180km, thời gian di chuyển hơn 4 giờ. Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ giúp việc di chuyển thuận lợi hơn, thời gian di chuyển giảm còn hơn 2 giờ, góp phần kết nối, mở rộng không gian, đẩy mạnh phát triển logistics...