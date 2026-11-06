Công trình được miễn giấy phép xây dựng phải thực hiện thủ tục gì?

Bà Duyên hỏi, trường hợp của bà được miễn giấy phép xây dựng thì có phải chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ gì để xuất trình khi các cơ quan chức năng kiểm tra hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Các trường hợp không phải có giấy phép xây dựng đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; đề nghị bà nghiên cứu theo từng trường hợp cụ thể để áp dụng đúng quy định.

Trường hợp công trình không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng, bà phải thực hiện gửi thông báo khởi công xây dựng (không bao gồm đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng) đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền tại địa phương theo phân cấp của UBND cấp tỉnh để quản lý theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 43 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15.