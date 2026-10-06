Công trình dân vận khéo - Điểm đưa đón học sinh văn minh ở Tây Tựu

Thay mặt Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định ban hành Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0 (Quyết định số 487-QĐ/TW). Theo đó, Khung Kiến trúc hướng tới đổi mới thực chất phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chuyển từ số hoá công việc sang lãnh đạo, chỉ đạo, dự báo, ra quyết định và kiểm tra, giám sát dựa trên dữ liệu.