Công trình dân vận khéo - Điểm đưa đón học sinh văn minh ở Tây Tựu
Sáng 6/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai dự Lễ gắn biển công trình Dân vận khéo “Điểm đưa, đón học sinh an toàn, văn minh” tại phố Trung Kiên, tổ dân phố Trung 1, phường Tây Tựu. Đây là sự kiện hướng tới Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-trinh-dan-van-kheo-diem-dua-don-hoc-sinh-van-minh-o-tay-tuu-421080.htm