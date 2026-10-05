Công trình cầu dây võng tự neo gần 2.200 tỷ đồng bắc qua sông Trà Khúc có gì đặc biệt?

Công trình cầu dây võng cấp đặc biệt

Ngày 8/10, tỉnh Quảng Ngãi sẽ khởi công xây dựng công trình cầu Trà Khúc 1 bắc qua sông Trà Khúc. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt được thiết kế hệ dây võng tự neo có hình học và trạng thái chịu lực rất đặc biệt trong kỹ thuật xây dựng cầu đường.

Cầu Trà Khúc 1 được thiết kế rất đặc biệt cả về mặt hình học và kết cấu kỹ thuật.

Theo chủ trương đầu tư và thiết kế kỹ thuật công trình cầu Trà Khúc 1 được cấp thẩm quyền phê duyệt, công trình dài khoảng 830m, trong đó phần cầu dài khoảng 577m, rộng 28m, gồm 4 nhịp cầu treo dây võng tự neo, dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Tĩnh không thông thuyền tối thiểu 30 × 6m, phù hợp cấp IV đường thủy nội địa; tải trọng thiết kế HL93, áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823:2017.

Trong đó, điểm nhấn công trình là 3 vòng tròn thép lớn nối tiếp nhau liên tiếp tạo hình ảnh “bờ xe nước” giữa sông Trà Khúc. Về hình thái kiến trúc 3 vòng thép ngoài chức năng trang trí còn là bộ phận tạo thành hệ kết cấu dây võng của cầu.

Một kỹ sư xây dựng nhìn nhận: Về mặt kiến trúc và thiết kế lẫn kỹ thuật thi công, công trình cầu Trà Khúc 1 khá đặc biệt là sử dụng kết cấu 4 nhịp và hệ dây võng tự neo. Công trình sử dụng dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, đòi hỏi yêu cầu cao về thiết kế, chế tạo, lắp dựng và kiểm soát kết cấu trong quá trình thi công.

Điều này tạo ra yêu cầu rất cao đối với kết cấu dầm, bởi toàn bộ lực kéo tác động lên công trình. Thêm nữa, về kỹ thuật thi công, kết cấu công trình có trình tự lắp dựng và kiểm soát lực biến dạng, đòi hỏi năng lực thi công và kiểm soát kỹ thuật cao.

Công trình cầu Trà Khúc 1 được xây dựng thay thế cho cầu cũ đã xuống cấp.

Theo các kỹ sư xây dựng cầu đường, độ khó của công trình là việc kiểm soát hình học và nội lực của toàn bộ hệ cầu. Trong quá trình thi công trọng lượng bản thân dầm, dây võng, vòng thép và tải trọng tạm thời sẽ liên tục thay đổi. Vì thế, phải giám sát, đánh giá liên tục lực căng của hệ dây, độ võng của dây, biến dạng dầm thép, cao độ và vị trí các cấu kiện, trình tự lắp dựng, sự thay đổi nội lực trong từng giai đoạn thi công...

Công trình tạo dấu ấn đặc biệt cho đô thị Quảng Ngãi

Được biết, công trình cầu Trà Khúc 1 được tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2022. Công trình được đầu tư xây dựng thay thế cho công trình cầu cũ được xây dựng hàng chục năm trước đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác. Công trình đầu phía Bắc được thiết kế lệch khoảng 11° về phía Đông so với cầu cũ, kết nối vào nút giao mới đầu tuyến Nguyễn Văn Linh và đường Trần Văn Trà.

Ở khu vực phía Nam, công trình đấu nối giao với đường vòng xuyến các tuyến đường Quang Trung - Hai Bà Trưng và Bà Triệu. Riêng điểm cắt qua đường Tôn Đức Thắng (khu vực sát mép sông) sẽ xây dựng hầm chui rộng 11,5m, cao 3,5m.

Hạng mục chính của công trình cầu là thiết kế 3 vòm thép hình tròn nối tiếp nhau, tạo hình tượng bờ xe nước trên sông Trà Khúc. Đây không chỉ là một chi tiết tạo hình mà được địa phương xác định là yếu tố gắn công trình với văn hóa, lịch sử Quảng Ngãi.

Trên phần cầu chính, thiết kế còn bố trí sàn ngắm cảnh tại trụ tháp cùng hệ thống đèn chiếu sáng và các yêu cầu kỹ thuật khác nhằm tạo điểm nhấn nổi bật cho công trình. Bên cạnh đó, việc dự án đi sát công viên Ba Tơ vừa được đầu tư nâng cấp sẽ tạo nên mối liên kết chặt chẽ, qua đó mang đến cho vùng lõi tỉnh Quảng Ngãi một công trình hạ tầng hiện đại, tạo động lực phát triển đô thị và chỉnh trang cảnh quan khu vực trung tâm tỉnh.

Công trình được thi công hoàn thiện đưa vào khai thác sẽ tạo điểm nhấn cho trung tâm tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, để triển khai dự án, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình. Bản thiết kế "Dấu ấn sông Trà" lấy cảm hứng từ bờ xe nước từng tồn tại trên sông Trà Khúc được hội đồng chấm điểm cao nhất và đoạt giải nhất cuộc thi.

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi cho biết, các công tác chuẩn bị cho lễ khởi công đã được đơn vị chuẩn bị sẵn sàng. Đối với công tác GPMB, đến nay cũng đạt trên 86%.

Liên danh trúng thầu gói thầu số 24 - Thi công xây dựng cầu Trà Khúc gồm Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên (thành viên đứng đầu liên danh), Công ty Cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh. Theo kết quả đấu thầu, liên danh trúng thầu gói thầu xây lắp hơn 2.043 tỷ đồng. Thời gian thi công 18 tháng.