Cống Trà Tân sẵn sàng đưa vào sử dụng, phục vụ ngăn mặn, trữ ngọt

Cống Trà Tân đã cơ bản hoàn thành.

Theo đó, gói thầu thi công xây dựng cống Trà Tân và cống 26-3 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Công trình có giá trị trúng thầu hơn 131,2 tỷ đồng. Gói thầu được động thổ thi công vào ngày 20-10-2025, thời gian thi công 420 ngày.

Trong đó, cống Trà Tân được thiết kế kiểu lộ thiên bằng bê tông cốt thép M300 gồm 1 khoang cống rộng 26 m, cao trình ngưỡng -5,5 m; cầu công tác; đường kết nối; hệ thống điện; hệ thống Scada. Riêng cống 26-3 được thiết kế dạng cống hộp bê tông cốt thép, khẩu độ 2,5 m, chiều dài 22 m; đường trên cống; hệ thống điện.

Theo đại diện liên danh nhà thầu, hiện tất cả hạng mục của công trình cơ bản hoàn thành. Hệ thống xi lanh thủy lực nâng hạ và cửa van cống Trà Tân đã được lắp đặt hoàn thành và đang vận hành thử nghiệm kỹ thuật. Với sự tập trung quyết liệt đẩy nhanh công tác thi công, đến nay, tiến độ gói thầu vượt tiến độ, sẽ hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Dự kiến, đến ngày 15-11, công trình hoàn thiện tất cả hạng mục.

Việc cống Trà Tân và cống 26-3 hoàn thành, cùng với 6 cống thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại các đầu kinh, rạch ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 giai đoạn 1 đã được tỉnh đầu tư và cống âu Nguyễn Tấn Thành sẽ góp phần tạo nên hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt, ngăn triều cường khép kín, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ hiệu quả sản xuất và dân sinh phục vụ Nhân dân.