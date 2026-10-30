Công tố viên Hàn Quốc đề nghị tử hình cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong phiên phúc thẩm

Theo hãng thông tấn Yonhap, nhóm công tố viên cho rằng việc ông Yoon ban bố thiết quân luật đã vi phạm nghiêm trọng trật tự hiến pháp và những thành quả của nền dân chủ Hàn Quốc. Các công tố viên nhận định hành động của một tổng thống được bầu thông qua phổ thông đầu phiếu nhằm thiết lập quyền lực bằng biện pháp phi hiến pháp là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng sâu sắc đến hệ thống chính trị và xã hội.

Nhóm công tố viên cũng cho rằng tòa án cấp sơ thẩm đã nỗ lực làm rõ vụ việc nhưng chưa xác định đầy đủ toàn bộ diễn biến cũng như trách nhiệm của các bên liên quan. Theo lập luận của bên công tố, nguy cơ xét xử oan sai không phải là căn cứ phù hợp để loại trừ án tử hình trong trường hợp này. Đồng thời, thông lệ lâu nay của Hàn Quốc không thi hành án tử hình cũng không nên được xem là lý do để không áp dụng hình phạt này.

Theo kế hoạch, ngày 5/11, tòa án sẽ nghe phần bào chữa cuối cùng của phía ông Yoon và lời nói sau cùng của cựu tổng thống. Thời điểm tuyên án phúc thẩm dự kiến được công bố sau phiên làm việc này. Theo luật pháp Hàn Quốc, người bị kết tội cầm đầu hành vi nổi loạn có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân.

Vụ việc bắt nguồn từ tối 3/12/2024, khi ông Yoon, trên cương vị tổng thống, ban bố thiết quân luật với lý do loại bỏ các thế lực bị cho là thân Triều Tiên. Quốc hội Hàn Quốc sau đó thông qua nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ lệnh này. Ông Yoon lần lượt bị đình chỉ chức vụ, bắt giữ và phế truất.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/1/2026, nhóm công tố viên đặc biệt đã lần đầu đề nghị mức án tử hình đối với ông Yoon với cáo buộc cầm đầu hành vi nổi loạn. Đến ngày 19/2, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt ông tù chung thân. Việc nhóm công tố viên tiếp tục đề nghị tử hình tại phiên phúc thẩm cho thấy bên công tố vẫn giữ nguyên quan điểm về mức độ nghiêm trọng của vụ việc và hình phạt cần áp dụng. Phán quyết cuối cùng sẽ do tòa án cấp phúc thẩm quyết định trên cơ sở xem xét hồ sơ, chứng cứ và lập luận của các bên.