Công Thương Hải Phòng hỗ trợ doanh nghiệp trẻ xuất khẩu trực tuyến

Dư địa lớn từ thương mại điện tử xuyên biên giới

Ngày 21/10, tại TP. Hải Phòng, Sở Công Thương Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức Chương trình “Doanh nhân trẻ vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử”, nhằm trang bị kiến thức, kết nối nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động xuất khẩu trên các nền tảng số.

Các đại biểu nhấn nút phát động Chương trình "Doanh nhân trẻ vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử" tại TP. Hải Phòng.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương nhấn mạnh: Thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở ra phương thức xuất khẩu hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng nước ngoài, giảm chi phí trung gian, rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường và chủ động nắm bắt nhu cầu khách hàng.

Theo TS. Lê Hoàng Oanh, trong bối cảnh xuất khẩu truyền thống còn đối mặt với những thách thức về chi phí, thời gian và rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, thương mại điện tử xuyên biên giới không còn đơn thuần là kênh bổ trợ mà đang trở thành phương thức xuất khẩu quan trọng, song hành với các kênh truyền thống. Việc kết hợp linh hoạt hai phương thức giúp doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, tăng khả năng thích ứng trước biến động thương mại quốc tế và từng bước xây dựng thương hiệu Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Đáng chú ý, theo số liệu được nêu tại chương trình, tỷ trọng xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới hiện chưa đến 0,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Trong khi đó, Việt Nam có tốc độ phát triển thương mại điện tử tích cực, mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do (FTA) cùng năng lực sản xuất, chế biến ngày càng được nâng cao.

Đại diện Phòng Thương mại điện tử xuyên biên giới, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) trình bày chính sách và giải pháp thúc đẩy thương mại số xuyên biên giới giai đoạn 2026-2030 tại sự kiện.

Theo Cục trưởng Lê Hoàng Oanh, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030 tại Quyết định số 1568/QĐ-BCT, xác định thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến là một trong những định hướng trọng tâm. Cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, Bộ Công Thương đang khẩn trương xây dựng Đề án thúc đẩy xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới, hướng tới đưa phương thức này trở thành một kênh xuất khẩu trọng yếu, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

TS. Lê Hoàng Oanh lưu ý, xuất khẩu trực tuyến không chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử mà đòi hỏi chiến lược đầu tư lâu dài, từ bảo đảm chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường nhập khẩu đến phát triển thương hiệu, đào tạo nhân lực và lựa chọn đối tác phù hợp.

“Thương mại điện tử giúp sản phẩm đi nhanh, nhưng chỉ có chất lượng mới giúp sản phẩm đi được lâu”, thông điệp được Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nhấn mạnh tại chương trình.

Hải Phòng cụ thể hóa chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp

Với lợi thế là trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics và cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của khu vực phía Bắc, Hải Phòng có nhiều điều kiện để phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, kết nối năng lực sản xuất với nhu cầu tiêu dùng toàn cầu.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng Vũ Thị Kim Phượng, Hải Phòng đã ban hành Chương trình địa phương vươn ra thị trường quốc tế và Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hội nhập, ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa thị trường và phát triển xuất khẩu trực tuyến.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP Hải Phòng ước tăng 12,08% so với cùng kỳ, đứng thứ ba cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,23%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43,72 tỷ USD, tăng 12,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 320.890 tỷ đồng, tăng 16,08%. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 156,3 triệu tấn, tăng 11,8%.

Những kết quả này cho thấy quy mô sản xuất, xuất khẩu và lưu thông hàng hóa của Hải Phòng tiếp tục mở rộng, tạo nền tảng để doanh nghiệp khai thác thêm các kênh phân phối số. Bên cạnh nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo, Hải Phòng còn có các sản phẩm nông nghiệp, OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm đặc trưng có tiềm năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Bà Vũ Thị Kim Phượng cho biết: Ngày 2/10/2026, trong khuôn khổ Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XII, năm 2026 tổ chức tại Hải Phòng, Sở Công Thương đã ký biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và biên bản ghi nhớ hợp tác với các sàn thương mại điện tử, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Chương trình “Doanh nhân trẻ vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử” là bước tiếp nối, cụ thể hóa các nội dung hợp tác thông qua hoạt động đào tạo, tư vấn và kết nối, tập trung vào nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã và lực lượng doanh nhân trẻ.

Du khách tham quan mua sắm tại các gian hàng.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Hải Phòng, để khai thác hiệu quả thương mại điện tử xuyên biên giới, doanh nghiệp cần chuẩn bị đồng bộ từ lựa chọn sản phẩm, bảo đảm chất lượng, hoàn thiện bao bì, nhãn hàng hóa, bảo hộ thương hiệu đến vận hành gian hàng, tiếp thị số và tổ chức logistics. Sự hỗ trợ của cơ quan quản lý, chuyên gia và các nền tảng thương mại điện tử quốc tế có vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp rút ngắn quá trình tiếp cận thị trường.

Thông qua chương trình, Hải Phòng hướng tới nâng cao năng lực kinh doanh số cho cộng đồng doanh nghiệp, từng bước khai thác hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử, mở rộng thị trường xuất khẩu và gia tăng khả năng cạnh tranh quốc tế. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng gắn với công nghệ và dữ liệu, việc đưa doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trẻ, tham gia sâu hơn vào thương mại điện tử xuyên biên giới không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ sản phẩm mà còn tạo động lực đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao giá trị hàng hóa và thúc đẩy xuất khẩu bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã phát động chương trình tại Hải Phòng, đồng thời trao đổi về tầm nhìn của Amazon trong hỗ trợ doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu; chính sách thúc đẩy thương mại số xuyên biên giới giai đoạn 2026-2030; chiến lược phát triển kinh tế số; kỹ năng kinh doanh trên nền tảng quốc tế và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trẻ đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến.