Từng được giới thiệu trong cuốn sách nấu ăn The A to Z of Eating, thịt kho tàu là món ăn Việt Nam gây ấn tượng với sự kết hợp giữa thịt heo, nước dừa, nước mắm và tiêu đen.

Theo The Guardian, tác giả Felicity Cloake chia sẻ cách chế biến món ăn quen thuộc này sau khi tham khảo công thức từ nhiều đầu bếp và tác giả sách ẩm thực.

Món thịt heo caramel kiểu Việt Nam hoàn hảo của Felicity Cloake. Ảnh: Robert Billington/The Guardian.

Lựa chọn nguyên liệu và gia vị

Chọn thịt

Thịt ba chỉ là lựa chọn phổ biến để nấu thịt kho tàu nhờ phần nạc và mỡ xen kẽ, giúp thịt mềm, béo mà không bị khô sau thời gian kho lâu. Ngoài ra, có thể thay bằng thịt vai có nhiều mỡ. Một số đầu bếp gợi ý kết hợp thịt ba chỉ với phần thịt nạc hơn để cân bằng hương vị.

Một số công thức khuyến nghị chần thịt trong nước sôi khoảng 10 phút trước khi chế biến để giảm mùi và giúp nước kho trong hơn. Tuy nhiên, đây không phải bước bắt buộc; có thể thay bằng cách hớt bọt trong quá trình kho.

Gia vị tạo hương

Trong số các công thức được tham khảo, một số đầu bếp hướng dẫn ướp thịt qua đêm với hỗn hợp gồm ớt hiểm, hành tím (loại củ nhỏ, tròn), tỏi, đường, muối và nước cốt chanh. Có công thức gợi ý trộn thịt với hành tím và tỏi băm trước khi nấu.

Công thức khác dùng hành tây hoặc thêm gừng và ớt, đồng thời cho tỏi vào nồi riêng trong quá trình chế biến. Cũng có công thức gần như không dùng gia vị tạo hương, ngoại trừ một lượng lớn tiêu đen xay thô.

Vị ngọt và mặn

Đường thắng tạo màu caramel và vị ngọt đặc trưng cho món thịt kho. Các đầu bếp có cách chế biến khác nhau: một số chiên đường trong dầu cho đến khi chuyển màu caramel rồi mới cho thịt vào, số khác thắng caramel trong một chiếc chảo riêng rồi cho vào nồi thịt trong quá trình nấu.

Ngoài đường, nước mắm là gia vị quan trọng giúp cân bằng vị ngọt và tăng độ đậm đà. Lượng nước mắm có thể điều chỉnh tùy khẩu vị và lượng thịt sử dụng. Một số công thức còn gợi ý dùng siro dừa hoặc đường dừa để tạo vị ngọt tự nhiên. Trong các công thức được tham khảo, có công thức dùng hơn 5 thìa canh nước mắm cho chỉ 225 g thịt, trong khi những công thức khác chỉ dùng khoảng 3 thìa canh cho lượng thịt gấp 4 lần.

Chất lỏng dùng để kho

Nước dừa tươi là nguyên liệu được ưu tiên để tạo vị ngọt thanh và hương vị đặc trưng cho món thịt kho. Nếu không có dừa tươi, có thể sử dụng nước dừa đóng hộp hoặc đóng chai. Một số công thức gợi ý thay thế bằng Coca-Cola hoặc 7-Up, nhưng nước dừa vẫn là lựa chọn phù hợp hơn.

Lượng nước kho nên được cân đối ngay từ đầu để thịt chín mềm, thấm gia vị mà không khiến nước sốt quá loãng

Trứng

Trứng luộc là nguyên liệu thường được thêm vào món thịt kho, giúp bổ sung protein và làm món ăn phong phú hơn. Nên cho trứng đã bóc vỏ vào gần cuối quá trình nấu để thấm nước sốt mà không bị dai. Ngoài trứng gà, có thể sử dụng trứng cút, đặc biệt khi chế biến món ăn trong những bữa tiệc hoặc để tiếp khách.

Thời gian nấu

Có công thức chỉ đun thịt liu riu khoảng 30 phút sau bước chần sơ 10 phút. Tuy nhiên, hầu hết công thức khác đều khuyến nghị thời gian nấu lâu hơn, thậm chí lên đến 3 giờ. Khoảng 2 giờ là mức thời gian phù hợp để thịt mềm, thấm gia vị. Thời gian thực tế còn phụ thuộc vào phần thịt được sử dụng, loại bếp và dụng cụ nấu.

Cách thưởng thức

Món ăn này thường được nấu với chủ đích để dành phần còn lại cho những bữa sau. Hương vị thậm chí còn ngon hơn sau vài ngày bảo quản, vì vậy bạn có thể cất món ăn trong tủ lạnh và thưởng thức dần. Món thịt kho nên được ăn cùng cơm gạo thơm hấp chín và dưa cải muối chua.

Thịt ba chỉ kho cùng trứng không chỉ phổ biến trong bữa cơm thường ngày mà còn thường xuất hiện trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Delightful Plate.

Cách nấu thịt kho kiểu Việt Nam

Nguyên liệu (cho 4 người):

750 g thịt ba chỉ heo hoặc thịt vai có xen kẽ mỡ.

330 ml nước dừa.

3 thìa canh đường.

3 thìa canh nước mắm.

1 thìa canh gừng bào nhuyễn.

4 tép tỏi đập dập.

1 thìa cà phê hạt tiêu đen.

2-4 quả trứng gà hoặc 4-8 quả trứng cút.

Ớt và hành lá để trang trí (tùy chọn).

Cách chế biến:

Bước 1: Thịt heo rửa sạch, để ráo rồi cắt thành miếng vừa ăn. Hạt tiêu đen giã dập nhẹ để dậy mùi thơm.

Bước 2: Cho đường vào nồi, đun ở lửa vừa đến khi tan chảy và chuyển sang màu vàng nâu cánh gián. Từ từ thêm khoảng 100 ml nước nóng, khuấy đều để tạo nước màu caramel.

Bước 3: Cho thịt heo, gừng, tỏi và tiêu đen vào nồi, đảo đều để thịt phủ lớp caramel. Tiếp tục thêm nước dừa và nước mắm, đun đến khi hỗn hợp sôi nhẹ. Hớt bỏ bọt nếu có.

Bước 4: Hạ nhỏ lửa, đậy nắp và kho liu riu khoảng 1 giờ 45 phút, đến khi thịt mềm và thấm gia vị.

Bước 5: Luộc trứng, bóc vỏ rồi cho vào nồi thịt trong khoảng 5 phút cuối để trứng nóng và thấm nước sốt. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn.

Nếu món ăn có nhiều mỡ, có thể tách phần mỡ nổi trên bề mặt nước kho trước khi thưởng thức. Cuối cùng, thêm ớt thái lát hoặc hành lá để trang trí.

Thịt kho nên được dùng nóng cùng cơm trắng và rau muối chua để cân bằng vị béo, mặn ngọt. Món ăn cũng có thể bảo quản trong tủ lạnh và hâm nóng khi dùng; hương vị thường đậm đà hơn sau thời gian để các nguyên liệu thấm gia vị.