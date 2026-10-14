Công thức pha nước chanh ấm buổi sáng chuẩn vị và có lợi cho sức khỏe

Nội dung 1. Lợi ích khi uống nước chanh ấm vào buổi sáng 2. Công thức pha và cách uống có lợi cho sức khỏe 3. Lưu ý nhỏ giúp tăng lợi ích của nước chanh

1. Lợi ích khi uống nước chanh ấm vào buổi sáng

Buổi sáng thức dậy là thời điểm phù hợp để khởi động cơ thể sau một giấc ngủ dài. Việc uống một ly nước lọc ấm hoặc một ly nước chanh ấm là một thói quen có lợi cho sức khỏe và hỗ trợ tiêu hóa nếu dùng đúng cách.

Kích thích hệ tiêu hóa: Nước chanh ấm kích thích sản xuất dịch tiêu hóa giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Tăng cường hệ miễn dịch: Do chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa nên chanh hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sự hấp thụ sắt từ chế độ ăn uống.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Uống nước chanh khiến mọi người no nhanh hơn, nó cũng ít calo và nhiều chất xơ (khi pha cả vỏ hoặc tép chanh) tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ giảm cân.

Cải thiện sức khỏe làn da: Các nghiên cứu cũng cho thấy tiềm năng của vitamin C trong việc thúc đẩy sự hình thành collagen, làm giảm nếp nhăn và giúp da sáng khỏe.

2. Công thức pha và cách uống có lợi cho sức khỏe

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng có lợi cho sức khỏe. Ảnh: AI

Theo ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, Phụ trách Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Đức Giang, uống một ly nước chanh ấm pha loãng vào buổi sáng có thể mang lại một số lợi ích. Tuy nhiên cần lưu ý khi pha không sử dụng nhiều nước cốt chanh và không nên thêm nhiều đường.

Tỷ lệ pha 1/4 đến một nửa quả chanh với một cốc nước và một chút đường thường có hiệu quả mà không quá chua. Sử dụng nước ấm sẽ nhẹ nhàng hơn với dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa.

Đối với những người có tiền sử bệnh dạ dày như viêm loét hoặc trào ngược dạ dày - thực quản cần rất thận trọng khi sử dụng nước cốt chanh.

Tuyệt đối không nên ăn chanh hoặc uống nước chanh khi bụng đói, tốt nhất nên uống sau khi ăn no khoảng 30 phút. Không nên uống nước cốt chanh đậm đặc mà cần pha loãng với nhiều nước ấm để giảm nồng độ acid.

Để bảo vệ men răng, khi uống nước chanh nên dùng ống hút để giảm tiếp xúc trực tiếp nước chanh với răng. Nên súc miệng với nước lọc và không đánh răng sau khi uống nước chanh.

3. Lưu ý nhỏ giúp tăng lợi ích của nước chanh

Tận dụng vỏ chanh:Hãy dùng dụng cụ bào chuyên dụng để lấy lớp vỏ ngoài cùng (tránh phần cùi trắng gây đắng). Pha nước chanh bằng nước ấm cùng lớp vỏ bào này giúp giải phóng tối đa tinh dầu và chất chống oxy hóa hòa tan hiệu quả mà không làm biến đổi hàm lượng vitamin C.

Thêm một chút mật ong nguyên chất:Thay vì dùng đường tinh luyện, hãy thêm một chút mật ong để làm dịu vị cay nhẹ từ tinh dầu vỏ chanh, giúp đồ uống thơm hơn và dễ uống hơn. Mật ong còn cung cấp thêm chất chống oxy hóa và tính kháng khuẩn tốt cho tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Kết hợp thêm gừng tươi: Có thể pha một cốc nước chanh ấm với vài lát gừng tươi và một lượng nhỏ mật ong. Lượng vitamin C trong chanh cùng các hoạt chất sinh học (như gingerol) trong gừng giúp làm ấm bụng, kích thích tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và giảm nhanh cảm giác đầy hơi. Đối với người có tiền sử dạ dày nhạy cảm, nên ăn nhẹ 1 - 2 miếng bánh quy trước khi uống để bảo vệ niêm mạc dạ dày.