Công thức nấu yến mạch cho bữa sáng giảm cân và tốt cho dạ dày

Nội dung 1. Tác dụng giảm cân và làm dịu dạ dày của yến mạch 2. Công thức nấu yến mạch cho bữa sáng giảm cân 3. Thực phẩm nên ăn kèm với cháo yến mạch giúp giảm cân tốt hơn

1. Tác dụng giảm cân và làm dịu dạ dày của yến mạch

Yến mạch là thực phẩm thường được ưu tiên trong các thực đơn dinh dưỡng lành mạnh nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan beta-glucan cao. Beta-glucan không chỉ có lợi cho tim mạch, giúp giảm cholesterol xấu mà còn hỗ trợ giảm cân, tốt cho tiêu hóa và làm dịu dạ dày hiệu quả.

Chất xơ beta-glucan khi gặp nước sẽ nở ra tạo thành một lớp gel sánh mịn trong dạ dày. Lớp gel này làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, giúp duy trì cảm giác no lâu suốt nhiều giờ và hạn chế tối đa các cơn thèm ăn vặt.

Cũng chính nhờ kết cấu mềm, nhầy mịn tự nhiên, beta-glucan yến mạch hoạt động như một lớp màng bọc nhẹ nhàng che phủ niêm mạc dạ dày, giúp giảm kích ứng, xoa dịu cảm giác cồn cào hoặc khó chịu ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

2. Công thức nấu yến mạch cho bữa sáng giảm cân

Ăn sáng bằng cháo yến mạch và hạt giúp giảm cân và tốt cho dạ dày. Ảnh minh họa AI

Đối với những ai muốn làm dịu dạ dày và giảm cân, yến mạch nấu chín mềm (dạng cháo loãng) luôn là lựa chọn ưu tiên hơn yến mạch ngâm lạnh vào buổi sáng.

Lý do khi nấu yến mạch với nước, nhiệt lượng làm phá vỡ các liên kết cấu trúc và thành tế bào của yến mạch. Quá trình này giải phóng triệt để beta-glucan. Do đó, yến mạch nấu chín cung cấp hàm lượng beta-glucan tự do cao hơn nhiều so với yến mạch sống.

Độ nhớt cao hơn làm chậm quá trình rỗng của dạ dày và làm chậm tốc độ tiêu hóa thức ăn. Khi chúng ta ăn cháo ấm, lớp gel này sẽ tráng lên toàn bộ niêm mạc dạ dày, giúp làm dịu các vùng bị kích ứng, giảm tiết dịch vị quá mức và bảo vệ dạ dày hiệu quả.

Nguyên liệu cơ bản (cho 1 khẩu phần)

Yến mạch: 3 thìa đầy. Nên chọn yến mạch cán dẹt hoặc yến mạch cán vỡ để giữ được độ bùi và chất xơ tốt hơn.

Gia vị/thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân: Một chút muối hồng, vài lát gừng mỏng, trứng gà, quả mọng, hạt óc chó/hạnh nhân băm nhỏ...

Các bước thực hiện

Ngâm sơ yến mạch: Ngâm yến mạch với một ít nước ấm trong khoảng 5 - 10 phút trước khi nấu. Bước này giúp hạt yến mạch nở mềm, thời gian nấu trên bếp sẽ ngắn hơn và cháo sánh mịn hơn.

Đun sôi: Cho yến mạch và lượng nước (hoặc sữa hạt không đường) vừa đủ vào nồi nhỏ, bật lửa vừa.

Nấu và khuấy đều: Khi nước bắt đầu sôi lăn tăn, hạ nhỏ lửa, nấu tiếp khoảng 5 phút đến khi hạt yến mạch nở bung mềm tạo thành một lớp cháo loãng sánh mịn.

Thêm gia vị và hoàn thiện: Thêm một chút muối vào khuấy đều, đun sôi lại rồi tắt bếp, múc ra bát và rắc quả mọng, hạt óc chó/hạnh nhân băm nhỏ lên trên.

3. Thực phẩm nên ăn kèm với cháo yến mạch giúp giảm cân tốt hơn

Thêm chuối, quả mọng, các loại hạt: Thay vì dùng đường, bạn có thể tạo vị ngọt tự nhiên và độ bùi béo cho bát cháo bằng vài miếng chuối chín mềm thái lát, một chút quả mọng hoặc một ít hạt điều, hạnh nhân, óc chó băm nhỏ.

Kết hợp nguồn đạm tốt: Ăn kèm một quả trứng luộc lòng đào hoặc một ít thịt ức gà xé nhỏ, một miếng cá hồi áp chảo nếu cần một bữa sáng đủ năng lượng nhưng vẫn thanh nhẹ, không gây nặng bụng.

Không dùng yến mạch chế biến sẵn nhiều đường:Các loại yến mạch ăn liền đóng gói sẵn thường chứa lượng đường tinh luyện, hương liệu nhân tạo cao dễ gây tăng đường huyết và phản tác dụng giảm cân.

Ăn khi còn ấm: Ăn khi cháo còn ấm giúp dạ dày thư giãn và hấp thu dưỡng chất tốt hơn.