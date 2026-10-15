Cống thoát nước cao hơn 1m chắn lối vào nhà dân tại Hà Nội, có hộ tốn hơn 100 triệu đồng sửa nhà

Những ngày gần đây, tại khu vực đường Đê hữu Đáy, thôn Nhân Chính, xã Hòa Phú (TP Hà Nội), đơn vị thi công đang triển khai hạng mục cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, phần cống bê tông được xây dựng cao hơn mặt đường cũ khoảng 1m, có nơi cao hơn, tạo thành những bức “tường thành” chắn trước cửa nhiều hộ dân dọc tuyến.

Cống bê tông chắn lối ra vào nhà dân

Theo ghi nhận của PV, dọc tuyến đường Đê hữu Đáy, một bên đường xuất hiện hàng loạt đoạn cống bê tông được xây dựng nhô cao, chắn ngang lối ra vào nhà dân. Phần cốt nền rãnh thoát nước chênh lệch đáng kể so với mặt đường cũ, khiến việc di chuyển từ trong nhà ra đường chính của người dân gặp nhiều trở ngại.

Dọc tuyến đường, đường cống bằng bê tông chắn lối vào nhà người dân.

Tại một số vị trí, các hộ dân phải đặt bao tải cát, ghép ván gỗ hoặc tận dụng cánh cửa cũ làm cầu tạm bắc qua rãnh để có lối đi vào nhà. Những chiếc cầu tạm được dựng lên sơ sài, gây bất tiện trong sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ vấp ngã khi đi lại.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi bộ, tình trạng chênh lệch cao độ còn khiến nhiều gia đình không thể đưa xe máy, ô tô vào nhà như trước. Phương tiện phải để ngoài đường, gây bất tiện và khiến người dân lo lắng về vấn đề an toàn.

Phần cống bê tông được xây dựng cao hơn mặt đường cũ khoảng 1m, có nơi cao hơn, tạo thành những bức “tường thành” chắn trước cửa nhiều hộ dân dọc tuyến.

Bà Nguyễn Thị Việt, người dân thôn Nhân Chính, cho biết gia đình bà đã chứng kiến việc thi công cống tại khu vực này khoảng một tháng nay. Phần cống được xây cao hơn mặt đường và nền nhà khoảng 1m, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi phải đặt các bao cát, bắc cầu mới lên nhà được. Gần như xe cộ không đưa được vào nhà, phải để ngoài đường. Chúng tôi chỉ mong đường sớm làm xong để gia đình nâng nhà theo mặt đường mới, đi lại thuận tiện và có thể đưa phương tiện vào nhà cất giữ, bảo đảm an toàn”, bà Việt chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Việt, người dân thôn Nhân Chính, phải dùng các bao tải cát làm bậc tạm để bước qua đoạn cống bê tông cao khoảng 1m trước cửa nhà.

Tại một số vị trí, các hộ dân phải đặt bao tải cát, ghép ván gỗ hoặc tận dụng cánh cửa cũ làm cầu tạm bắc qua rãnh để có lối đi vào nhà.

Cùng chung cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Chỉ (59 tuổi), cũng sinh sống trên tuyến đường đang thi công, cho biết việc đi lại hiện nay rất bất tiện. Người dân phải cẩn thận khi bước qua những đoạn chênh cao, nếu không chú ý rất dễ vấp ngã.

Theo bà Chỉ, gia đình đang tiến hành nâng nền nhà theo cao trình mà đơn vị thi công đã đánh dấu. Dự kiến, nền nhà phải nâng khoảng 1m so với hiện trạng cũ, kéo theo nhiều hạng mục cần sửa chữa, cải tạo.

Bà Nguyễn Thị Chỉ đang cùng thợ sửa và nâng nền nhà.

Phía bên trong nhà bà Chỉ đang được thi công để nâng nền nhà lên.

“Đi lại khó khăn lắm, xe cộ phải để ngoài đường cũng không bảo đảm an toàn. Buổi ngày đi lại còn đỡ hơn, chứ nếu không chú ý là dễ vấp ngã. Gia đình tôi dự kiến phải mất hơn 100 triệu đồng để nâng nền nhà và sửa chữa lại các hạng mục liên quan”, bà Chỉ nói.

Cũng theo người dân này, tuyến đường từng được sửa chữa, cải tạo cách đây hơn 10 năm. Việc tiếp tục nâng cao mặt đường trong đợt thi công lần này khiến các hộ dân phải tính toán phương án điều chỉnh nền nhà, lối ra vào để phù hợp với cao trình mới.

Nhiều hộ dân dọc tuyến cũng đang chuẩn bị nâng nền nhà để phù hợp với cao trình mới của mặt đường và cống bê tông.

Chủ đầu tư nói gì về cao trình cống thoát nước?

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Diệu Quỳnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Bị, cho biết công trình tại khu vực đường Đê hữu Đáy là một hạng mục thuộc dự án “Cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy, huyện Chương Mỹ cũ”.

Theo bà Quỳnh, công trình bắt đầu khởi công từ tháng 5/2026. Việc thi công cống là một trong những hạng mục phục vụ quá trình cải tạo, nâng cấp tuyến đê. Do công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện mặt đường nên khi so sánh với hiện trạng cũ, phần cống bê tông có thể tạo cảm giác cao bất thường.

Đường cống bê tông chắn trước cửa nhà dân.

“Đây không phải là cống thoát nước thải mà là cống thoát nước mặt đê. Khu vực này có cao trình cao hơn mặt đường cũ từ 1-1,2m. Khi hoàn thiện mặt đường, diện mạo tuyến đường sẽ khác”, bà Quỳnh thông tin.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Bị cho biết, toàn tuyến dự án dài hơn 17km, trong đó phần đường và cống có cao độ cao hơn mặt đường cũ tập trung tại một số đoạn cục bộ. Khu vực đang được người dân phản ánh có chiều dài khoảng 500m.

Về tiến độ, bà Quỳnh cho biết dự kiến đến tháng 11/2026 sẽ hoàn thành mặt đường đoạn tuyến trên. Hiện đơn vị đang yêu cầu các bên liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công tại khu vực này.

Người dân chuẩn bị vật liệu để nâng mặt nền nhà.

Việc nâng cao trình mặt đê trong quá trình cải tạo, nâng cấp tuyến đê hữu Đáy nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều và kết hợp phục vụ giao thông. Tuy nhiên, trong thời gian thi công, tình trạng chênh lệch cao độ giữa mặt đường cũ, cống thoát nước và nền nhà đang ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Theo thông tin được công bố, dự án “Cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy, đoạn thuộc huyện Chương Mỹ” có tổng mức đầu tư 460 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2024-2027.

Mục tiêu của dự án là từng bước nâng cấp tuyến đê tả Bùi theo quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy; đồng thời cải tạo, sửa chữa mặt đường đê hữu Đáy, bảo đảm an toàn phòng, chống lũ, kết hợp phát triển hạ tầng giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân.