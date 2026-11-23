Yêu cầu thích ứng với không gian mạng, nhưng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình vẫn phải bảo đảm như sinh hoạt trực tiếp. TRONG ẢNH: Một buổi sinh hoạt chi bộ ở Khu dân cư phường Liên Chiểu. Ảnh: DUYÊN ANH

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng yêu cầu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị “về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu; Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư “phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng” đổi mới toàn diện tư duy lãnh đạo, quản lý và cách thức vận hành của cả hệ thống cơ quan đảng.

Những chủ trương ấy cho thấy, không gian mạng không còn là “vùng ngoài công vụ” của công tác xây dựng Đảng mà trở thành một địa bàn hoạt động cần được lãnh đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ. Từ đó đặt ra những yêu cầu mới trên ba mặt: phương thức hoạt động của tổ chức đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng và chuẩn mực của đảng viên trên môi trường số.

Đổi mới nhưng không xa rời nguyên tắc

Yêu cầu đầu tiên là đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đảng. Năm 2025, Ban Bí thư ban hành Quy định số 338-QĐ/TW về thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Mới đây nhất, Quy định số 228-QĐ/TW ngày của Ban Bí thư “về sinh hoạt Đảng trực tuyến” là cơ sở để cấp ủy, chi bộ duy trì sự lãnh đạo liên tục khi không thể sinh hoạt trực tiếp vì yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện khách quan hoặc bất khả kháng.

Mỗi đảng viên phải trong sạch, vững mạnh cả trong công việc lẫn đời thường và cả trên môi trường mạng. TRONG ẢNH: Ban công tác mặt trận Khu dân cư Quang Thành 7 trong lễ tổ chức ngày Đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: DUYÊN ANH

Điều đáng chú ý là quy định đặt ra những giới hạn rất rõ: sinh hoạt đảng trực tuyến chỉ được áp dụng đối với sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ, sinh hoạt chi bộ trong trường hợp cần thiết và có đủ điều kiện. Những nội dung về tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ luật, kiểm tra, giám sát hay những việc phải bỏ phiếu kín không được đưa lên sinh hoạt trực tuyến. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình vẫn phải bảo đảm như sinh hoạt trực tiếp.

Có thể thấy, tinh thần xuyên suốt trong các văn kiện trên là: nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng là “cái gốc”, công nghệ chính là “phương tiện”. Chuyển đổi số trong Đảng không đơn thuần là “đưa cuộc họp lên mạng” mà là dùng công nghệ để nâng chất lượng lãnh đạo, giảm thủ tục, tăng tính công khai, minh bạch, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và bí mật của Đảng.

Thực hiện Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 44-KH/TU về quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, nhiều cấp ủy từng bước giảm ban hành văn bản, tinh giản hội họp, đưa việc điều hành vào nền nếp trên môi trường số.

Ở cơ sở, các tổ công nghệ số cộng đồng trở thành “cánh tay nối dài” giúp chính quyền đưa chủ trương đến gần với người dân hơn. Đó là những bước đi cụ thể, thiết thực cho thấy chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân.

Trao giải cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Giữ vững “trận địa” tư tưởng trên mạng

Yêu cầu thứ hai, cấp thiết hơn, là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không gian mạng đã mở ra kênh tuyên truyền rộng khắp, nhanh chóng nhưng cũng là nơi các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng để xuyên tạc đường lối, bôi nhọ cán bộ, kích động, gây chia rẽ.

Những thông tin xấu độc thường được tạo dựng dưới vỏ bọc “góp ý”, “phản biện” hoặc pha trộn “thật - giả”, đánh vào tâm lý tò mò, bức xúc của một bộ phận nhân dân, cũng không loại trừ một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quán triệt quan điểm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công tác này cần chuyển mạnh từ thế “phản ứng” sang thế “chủ động”.

Thông tin chính thống phải đến trước, đến nhanh và đến đúng đối tượng, những vấn đề dư luận quan tâm phải được cấp ủy, chính quyền thông tin kịp thời, không để khoảng trống cho tin giả lấp vào. Mỗi chi bộ cần nắm chắc tâm trạng, dư luận trong đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kể cả những gì đang được bàn luận trên mạng xã hội.

Đấu tranh trên mạng cũng cần có lực lượng nòng cốt, có nội dung thuyết phục. Một bài viết khô cứng, áp đặt khó thắng được một đoạn video ngắn giàu cảm xúc.

Vì vậy, cùng với lập luận sắc bén, cần những câu chuyện thật, con người thật, kết quả thật từ cơ sở, như các mô hình “Dân vận khéo”, những tấm gương người tốt, việc tốt, để lan tỏa niềm tin. Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, xây dựng để chống lại sai trái, đó vẫn là cách làm bền vững nhất.

Hiện nay, đảng viên đều thực hiện các thao tác gửi, nhận thông tin chi bộ, các nghị quyết, chỉ thị trên môi trường số, do đó yêu cầu đảng viên phải có bản lĩnh, kỹ năng ứng xử trên môi trường số. Ảnh: TRỌNG HUY

Đảng viên phải nêu gương cả trên môi trường số

Yêu cầu thứ ba, cũng là nền tảng, nằm ở mỗi cán bộ, đảng viên. Trên không gian mạng, ranh giới giữa “việc riêng” và hình ảnh của tổ chức cũng có thể là vấn đề nhạy cảm để bị “soi”. Một dòng trạng thái thiếu chuẩn mực, một lượt chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng hay một bình luận mang tính cảm tính của đảng viên đều có thể bị cắt ghép, khai thác, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng.

Do đó, đảng viên cần “không làm điều sai” và phải có bản lĩnh, kỹ năng ứng xử trên môi trường số. Phải tỉnh táo trước thông tin, không bày tỏ cảm xúc hay chia sẻ những tin chưa rõ nguồn gốc, giữ nghiêm bí mật nội bộ, dám lên tiếng bảo vệ cái đúng, phản bác cái sai bằng lý lẽ thuyết phục.

Đây là sự tiếp nối, trong điều kiện mới, tinh thần “nói đi đôi với làm”, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” của công tác nêu gương.

Muốn vậy, giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên cần được đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ một cách thường xuyên, thiết thực. Cấp ủy cần coi việc chấp hành quy định về phát ngôn, ứng xử trên mạng là một nội dung trong kiểm tra, giám sát và đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Trong thời đại số, lời dạy ấy được đặt trong một không gian mới, rộng lớn hơn, đòi hỏi mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên phải trong sạch, vững mạnh cả trong công việc lẫn đời thường và cả trên môi trường mạng.

Tổ chức đảng nắm chắc trận địa số, đảng viên vững vàng bản lĩnh trên mạng, thì niềm tin của nhân dân sẽ được bồi đắp ngay từ những không gian tưởng như vô hình ấy.