Công tác tư tưởng phải sát thực tiễn, gần nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần thống nhất về nhận thức và quan điểm chỉ đạo, công tác tư tưởng bắt đầu từ thực tiễn, niềm tin của nhân dân phải được xây dựng bằng kết quả thực tiễn. Không thể dùng tuyên truyền để thuyết phục người dân chấp nhận một sai sót mà cơ quan có thẩm quyền phải sửa. Công tác tư tưởng là trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu, không phải việc riêng của ngành Tuyên giáo.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm: Bí thư cấp ủy phải trực tiếp nắm những vấn đề tư tưởng lớn, những vấn đề nổi lên ở cơ quan, địa phương mình, trực tiếp chỉ đạo xử lý tình huống phức tạp; đồng thời lắng nghe cả tâm tư của cán bộ trực tiếp phục vụ dân. Nghiêm khắc với người đùn đẩy, né tránh vì thiếu trách nhiệm nhưng phải bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám nói điều đúng và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cần bổ sung tiêu chí về lãnh đạo công tác tư tưởng, kỷ luật phát ngôn, trách nhiệm nêu gương vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; nơi nào cố ý che giấu, để vấn đề kéo dài do buông lỏng lãnh đạo thì phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đổi mới căn bản truyền thông chính sách. Từ nay, đối với những chính sách tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan chủ trì xây dựng chính sách phải đồng thời chịu trách nhiệm xây dựng phương án thông tin, giải thích và tiếp nhận phản hồi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải xây dựng các cơ quan báo chí chủ lực thực sự có năng lực giải thích và phát hiện vấn đề. Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí chủ lực phải đi đầu về độ tin cậy, năng lực phân tích, khả năng giải thích những vấn đề lớn và năng lực tiếp cận công chúng mới; cần chia sẻ dữ liệu, phát huy thế mạnh riêng và tạo điều kiện cho báo chí thực hiện các phóng sự điều tra có căn cứ, chỉ ra những sai sót cả về chính sách lẫn tổ chức thực hiện. Đặc biệt, phải nâng cao khả năng tiếp cận, thuyết phục và tạo ảnh hưởng tích cực đối với công chúng trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc đưa trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải thực sự là kênh lắng nghe, đối thoại, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Cần thiết lập cơ chế theo dõi và xử lý những vấn đề dân sinh kéo dài, liên quan nhiều cơ quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, muốn thuyết phục nhân dân phải tôn trọng nhân dân; muốn củng cố niềm tin thì cán bộ phải làm đúng, làm tốt; muốn tạo đồng thuận xã hội thì chủ trương, chính sách phải xuất phát từ thực tiễn và lợi ích chính đáng của nhân dân; muốn nói có sức thuyết phục thì phải biết lắng nghe.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, sau cuộc làm việc này, phải tạo được chuyển biến trong thực tế. Mỗi nhiệm vụ phải rõ đầu mối chịu trách nhiệm chính, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ cơ chế phối hợp và rõ tiêu chí đánh giá; không để tình trạng nhiều cơ quan cùng được giao nhưng cuối cùng không rõ ai chịu trách nhiệm. Công tác tư tưởng phải thực sự có chuyển biến, sát thực tiễn, gần nhân dân, chủ động phát hiện và thúc đẩy giải quyết vấn đề, kịp thời cung cấp thông tin, trung thực trong đối thoại.