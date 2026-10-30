Công tác tu bổ di tích Huế có đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công?

Dự án “Bảo tồn, tu bổ di tích đàn Nam Giao” (phần còn lại) hoàn thành trong năm 2026. Trong ảnh là khu vực Trai cung của đàn Nam Giao

Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đang triển khai trùng tu nhiều di tích quan trọng như Quốc Tử Giám triều Nguyễn, Văn Miếu Huế, các công trình tại lăng Tự Đức, lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị, đàn Nam Giao, Thái Miếu, Hưng Miếu… Đặc biệt là các hạng mục tu bổ, tôn tạo Thượng thành và các Eo bầu thuộc dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế”.

Năm 2026, nguồn vốn bố trí cho công tác tu bổ di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế là hơn 426 tỉ đồng, đến cuối tháng 9 giải ngân đạt hơn 56%. Hết tháng 10, tỉ lệ giải ngân dự kiến khoảng 64%, đến cuối tháng 11 lũy kế giá trị giải ngân đạt hơn 302 tỉ đồng (tỉ lệ 71%) và phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn vào cuối năm.

Công tác tu bổ di tích Huế có những đặc thù so với việc triển khai các dự án xây dựng thông thường nên việc thống kê, đánh giá tiến độ, khối lượng công việc và tỉ lệ giải ngân nguồn vốn cũng có những điểm khác nhất định. Theo Ban Quản lý dự án di tích Cố đô Huế, việc giải ngân tập trung chủ yếu vào tháng 12. Đơn vị thường xuyên kiểm tra, đánh gia tiến độ các dự án và triển khai các giải pháp đảm bảo cho việc giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án di tích Cố đô Huế cho biết: Đơn vị thường xuyên rà soát tổng thể các dự án để chủ động điều chuyển vốn, tránh tình trạng dự án không giải ngân hết vốn trong khi các dự án khác có nhu cầu nhưng không thể tiếp nhận kịp thời.

Đồng thời, đơn vị thường xuyên làm việc với Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, thống nhất phương án triển khai, rút ngắn thời gian chuẩn bị và thi công, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân. Năm nay, đơn vị đặt mục tiêu giải ngân tối đa nguồn vốn được giao. Để thực hiện mục tiêu này, công tác chuẩn bị đầu tư được đẩy nhanh, tạo điều kiện cho một số dự án mới được bổ sung vào kế hoạch trung hạn năm 2026 đủ điều kiện bố trí vốn và tạm ứng 30% giá trị hợp đồng ngay trong năm. Qua đó, nguồn vốn từ các dự án khó giải ngân hết được điều chuyển sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

“Trước đây việc điều chỉnh bố trí vốn cho các dự án còn lúng túng, giờ ngày càng hiệu quả hơn khi đánh giá được tiến độ dự án trong năm và thực hiện tốt công làm lập dự án mới. Chúng tôi đánh giá liên tục, có sự cam kết của các nhà thầu từng tuần, tháng mới nhận định được tình hình để điều chuyến vốn”, ông Phùng Văn Hoàng thông tin.

Quá trình tu bổ di tích trong năm 2026, vướng mắc tại một số dự án đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn, nổi bật là công tác giải phóng mặt bằng ở các khu vực triển khai tu bổ, tôn tạo mặt Tây và mặt Bắc và các phần còn lại của Kinh thành Huế. Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, vướng mắc về mặt bằng ở khu vực kinh thành đã tồn tại từ nhiều năm qua, do đó khi thực hiện công tác tu bổ, đơn vị cũng có sự tính toán và chuẩn bị cho phương án điều chuyển vốn; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, với đặc thù là các công trình di tích, quá trình thi công, hạ giải thường xuất lộ ra các yếu tố mới, có dự án phải tạm dừng để thực hiện đánh giá quy mô mức độ và lấy ý kiến chuyên gia để điều chỉnh hồ sơ tu bổ di tích. Cụ thể, lần này quá trình thực hiện hạ giải ở Quốc Tử Giám triều Nguyễn, các đơn vị thi công đã phát hiện xuất lộ những điểm khác ở phần trang trí khi bóc tách cấu kiện…

Ngoài ra, khó khăn về bãi đổ thải chung của TP Huế cũng khiến cho công tác tu bổ ở một số dự án bị ảnh hưởng khoảng ba tháng. Tuy nhiên, với việc điều chuyển vốn phù hợp và đảm bảo tiến độ thi công ở một số dự án nên tiến độ giải ngân tốt, dự kiến có năm dự án tu bổ di tích sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Gồm dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu (giai đoạn 1, đợt 1); “Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích lăng vua Thiệu Trị” (giai đoạn 3); “Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lăng vua Tự Đức”; dự án “Bảo tồn, tu bổ di tích đàn Nam Giao” (phần còn lại)…