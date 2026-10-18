Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt nhiều kết quả quan trọng

Tại phiên thảo luận tổ, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm). Các đại biểu đánh giá, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) phát biểu tại tổ.

Cho rằng Chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, đại biểu Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm (đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) nhấn mạnh, cần tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ này, bởi thời gian thực hiện Chiến dịch không còn nhiều, trong khi công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ đã bị thất lạc; địa hình, địa vật thay đổi; nhân chứng lịch sử ngày càng ít; việc thu thập, giám định và đối chiếu ADN đòi hỏi công nghệ, kinh phí và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân liệt sĩ, là sự tri ân thiết thực của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Từ đó, đại biểu Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm kiến nghị tiếp tục ưu tiên, bảo đảm đầy đủ và kịp thời nguồn lực cho chiến dịch; nhất là kinh phí tìm kiếm, quy tập, giám định ADN, đầu tư trang thiết bị và cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các cơ quan chuyên môn và địa phương; đẩy nhanh việc thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả đối chiếu, xác định danh tính.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu của Chiến dịch trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đại biểu Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) phát biểu tại tổ.

Phát biểu về nội dung này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã thu được những kết quả hết sức quan trọng, huy động được sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp nhận được thêm thông tin về liệt sĩ từ nhân dân cả nước để tiếp tục tìm kiếm, quy tập. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Chiến dịch 500 ngày đêm là hoạt động mang tính đột phá, còn công tác tìm kiếm, quy tập vẫn sẽ được triển khai cho đến khi không còn thông tin liệt sĩ mới dừng lại.