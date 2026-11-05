Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ trên vùng đất Chín Rồng

Hành trình đi tìm những người con ưu tú đã nằm lại trong lòng đất mẹ là mệnh lệnh của trái tim, đang được các tỉnh, thành ở Đồng bằng Sông Cửu Long (Quân khu 9) đẩy mạnh toàn diện trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ (HCLS). Hành trình đã đi được 1/3 chặng đường và sẽ tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Mỗi phần HCLS được tìm thấy và xác định danh tính là một lần xoa dịu nỗi đau, giúp các gia đình vơi đi năm tháng ngóng trông, nối lại mạch nguồn lịch sử và khẳng định truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập HCLS năm 2026

Ngày 03/11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS Quân khu 9 tổng kết công tác năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Quân khu 9 - vùng đất chín nhánh sông kiên cường - từng là chiến trường ác liệt trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ và là địa bàn tiền tuyến trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Thời gian lùi xa, địa hình sông ngòi miền Tây có nhiều thay đổi do canh tác và đô thị hóa, trong khi các nhân chứng lịch sử ngày một thưa dần. Thực tế đó đặt ra áp lực thời gian đối với những người làm công tác quy tập. Tuy nhiên, các tỉnh thành thuộc Quân khu 9 đã vượt lên những khó khăn, tăng tốc hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ thiêng liêng này.

Theo báo cáo, trong Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng vũ trang Quân khu 9 phối hợp với các địa phương tìm kiếm, quy tập 1.132 HCLS, trong đó có 768 hài cốt trong nước và 364 hài cốt tại Campuchia; xác định được danh tính 6 Liệt sĩ. Kết quả này đạt 78,06% chỉ tiêu toàn chiến dịch, đồng thời đưa tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS năm 2026 lên 125,77%, tạo tiền đề thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn 2 của Chiến dịch.

Đội K92 của Bộ CHQS tỉnh An Giang tìm kiếm, quy tập HCLS tại Campuchia (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Một trong những kết quả nổi bật là Quân khu 9 và các địa phương hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 107/107 Nghĩa trang Liệt sĩ (đạt 100%), với 41.231 mộ được rà soát, tổ chức lấy mẫu. Trong đó, 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 77,52% và gần 9.300 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm HCLS. Đến nay, các đơn vị đã bàn giao 32.010 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, trong đó có 47 mẫu lấy từ các mộ Liệt sĩ ngoài nghĩa trang. Cùng với đó, công tác tiếp nhận, thu thập xác minh thông tin được đẩy mạnh với hơn 500 thông tin có giá trị được tiếp nhận, phục vụ tìm kiếm, quy tập. Những con số biết nói này là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và tốc độ triển khai thần tốc của chiến dịch trên vùng đất Tây Nam.

Đóng góp vào thành tích chung của Quân khu 9, tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập vượt 81 hài cốt so với chỉ tiêu năm được giao, đưa tổng số HCLS quy tập trong năm lên 331 trường hợp. Trong đó, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), hai Đội K92 và K93 quy tập được 170 HCLS; bước sang giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027), tính đến ngày 19/10, tiếp tục quy tập thêm 161 HCSL. An Giang cũng là đơn vị về đích trước thời hạn trong công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đến ngày 08/10/2026, tỉnh An Giang hoàn thành khai quật 15.210/15.210 mộ Liệt sĩ chưa rõ thông tin tại 20/20 nghĩa trang, thu được 11.016 mẫu sinh phẩm và bàn giao cơ quan chuyên môn. Thành tích này giúp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trước 6,5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia và trước 22 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9.

Đối với nhiệm vụ tại Campuchia, trên cơ sở biên bản thỏa thuận do Ủy ban chuyên trách Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia ký kết, Ban Chỉ đạo Quân khu 9 và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp tiếp tục phối hợp với phía bạn, ký kết biên bản phối hợp tìm kiếm, quy tập HCLS giai đoạn XXVI, mùa khô 2026 - 2027.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, các đội K đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS tại Campuchia còn tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người dân Campuchia, với tổng kinh phí 526 triệu đồng; thăm hỏi, tặng hơn 3.000 suất quà nhân dịp lễ, Tết; hỗ trợ Chi khu quân sự các huyện Ba Phnum, Mê Sang, Kanh Chrich thuộc tỉnh Prey Veng xây dựng một phần doanh trại. Những hoạt động này góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội, chính quyền và Nhân dân hai nước, tạo thuận lợi cho các Đội tìm kiếm, quy tập thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia.

TP.Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập HCLS (Ảnh: CTV)

Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu vượt chỉ tiêu toàn chiến dịch

Ban Chỉ đạo Quân khu 9 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS cũng đã phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các tỉnh, thành phố trong khu vực tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm HCLS phục vụ giám định ADN. Qua 2 chuyến vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự, đã bàn giao 23.854 mẫu sinh phẩm HCLS cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN. Đến nay, Quân khu 9 đã bàn giao tổng số 32.010 mẫu sinh phẩm, trong đó TP.Cần Thơ 4.158 mẫu, An Giang 11.016 mẫu, Vĩnh Long 4.490 mẫu, Đồng Tháp 9.776 mẫu và Cà Mau 2.570 mẫu. Việc lấy mẫu, bàn giao, bảo quản và quản lý mẫu sinh phẩm HCLS được tiến hành đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, khoa học; gắn với số hóa thông tin, cập nhật dữ liệu phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và giám định ADN xác định danh tính HCLS trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh: Những kết quả đạt được thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; góp phần thực hiện chính sách đối với người có công, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của thân nhân Liệt sĩ và Nhân dân.

Tìm thấy nhiều HCLS trong vườn sầu riêng của người dân ở Đồng Tháp

Năm 2027, Ban Chỉ đạo Quân khu 9 và Ban Chỉ đạo các tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin gắn và giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm. Trong đó, Ban Chỉ đạo Quân khu và các tỉnh, thành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và Nhân dân; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập HCLS, lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả...Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tìm kiếm, quy tập HCLS trọng tâm là địa bàn trong nước; phát huy hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, địa phương và hợp tác với phía Campuchia, bảo đảm hiệu quả, an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu quy tập 1.450 HCLS trong Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Sau hơn 4 tháng triển khai, đã quy tập hơn 900 HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng Sau hơn 4 tháng triển khai, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) tiếp tục được đẩy mạnh, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Theo báo cáo của Đội Quy tập HCLS thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM ngày 03/11, các lực lượng tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm và đã phát hiện, quy tập thêm 12 bộ HCLS. Tính đến hết ngày 03/11, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, đợt 1 (23/6 - 14/10) đã tìm kiếm, quy tập được 731 HCLS và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Ở đợt 2 (từ 15/10 đến hết ngày 03/11), đã phát hiện, quy tập 172 bộ HCLS, trong đó có 28 bộ kèm di vật. Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 03/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 903 HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng, trong số này có 335 bộ hài cốt kèm di vật; 870 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B. Công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng hiện đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Chiến dịch 500 ngày đêm đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả của quá trình tìm kiếm bền bỉ mà còn góp phần đưa những người đã hy sinh trở về với đồng đội, gia đình và quê hương, qua đó thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đền ơn đáp nghĩa, là mệnh lệnh từ trái tim.