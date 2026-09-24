Công tác thông tin, tuyên truyền Năm APEC 2027 cần đi trước mở đường

Hội nghị có sự tham dự của các giảng viên, báo cáo viên, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số.

Khẳng định vị thế, tầm vóc mới của Việt Nam tại Năm APEC 2027

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức Năm APEC 2027 là dấu ấn quan trọng, khẳng định uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Ông cho rằng công tác thông tin, tuyên truyền cần đóng vai trò tiên phong trong việc truyền tải thông điệp về một Việt Nam đổi mới, năng động, hòa bình và phát triển, đồng thời là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho đầu tư và du lịch.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa mong muốn, tại hội nghị tập huấn lần này, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của cả nước được cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí - truyền thông hiện đại, nâng cao năng lực thực hành, tác nghiệp và kỹ năng xử lý thông tin, truyền thông trong thời đại số và hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phân lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế một cách hiệu quả.

Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch). Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch) cho biết, để phục vụ hiệu quả cho Năm APEC Việt Nam 2027, công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đi trước mở đường, phải được chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản từ sớm, từ xa, tuyệt đối không chờ đến khi sự kiện diễn ra mới triển khai.

“Năm APEC 2027 không đơn thuần là chuỗi các Hội nghị cấp cao, mà là cơ hội lịch sử để chúng ta khẳng định vị thế, tầm vóc mới của Việt Nam trên trường quốc tế; qua đó quảng bá mạnh mẽ hình ảnh một đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy của đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu,” ông Nguyễn Khắc Lợi nhận định.

Đưa tin APEC không chỉ dừng ở “ai gặp ai”

Chia sẻ về phương pháp tiếp cận thông tin trong tác nghiệp báo chí, ông Trịnh Minh Anh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, cho rằng các phóng viên không nên chỉ dừng lại ở việc đưa tin “ai gặp ai”, mà cần tiếp tục tìm hiểu kết quả và ý nghĩa thực chất phía sau mỗi cuộc gặp, hoạt động hay hội nghị.

Theo ông, một bài viết có chiều sâu cần trả lời được những câu hỏi như cuộc gặp tạo ra kết quả gì, có văn kiện hay sáng kiến nào được đưa ra, cơ chế thực hiện ra sao, tác động thế nào đến doanh nghiệp và người dân, cũng như những vấn đề đó có liên quan cụ thể đến Việt Nam hay không.

Ông Trịnh Minh Anh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Đối với thông tin về APEC, ông Trịnh Minh Anh lưu ý phóng viên cần phân biệt rõ các lớp thông tin, từ phát biểu của các bên, nội dung văn kiện, mức độ đồng thuận giữa 21 nền kinh tế, các chương trình hành động cho đến tác động thực tế đối với Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông đồng thời nhấn mạnh, thông tin về Năm APEC 2027 cần hướng tới việc làm rõ giá trị mà các hoạt động hợp tác mang lại cho doanh nghiệp và người dân, thay vì chỉ tập trung vào diễn biến của các hội nghị. “Thành công cuối cùng nằm ở giá trị sau hội nghị,” ông cho biết.

Truyền thông APEC 2027 theo ba giai đoạn

Bà Nguyễn Tạ Hà Mi, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao). Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Về định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cho Năm APEC 2027, bà Nguyễn Tạ Hà Mi, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao) nhấn mạnh nguyên tắc "một thông điệp chung, nhiều cách kể", bao gồm chủ động, thống nhất và sáng tạo.

Thông tin cần được chuẩn bị và cung cấp sớm, liên tục, kịp thời, chính xác; bảo đảm thống nhất về định hướng, thuật ngữ và bộ nhận diện chính thức. Cùng với đó, các hình thức truyền thông cần được kết hợp linh hoạt giữa báo chí, nền tảng số, hoạt động văn hóa và trải nghiệm địa phương.

Công tác truyền thông Năm APEC 2027 cần được định hướng triển khai theo 3 giai đoạn: trước, trong và sau sự kiện. Trước sự kiện, trọng tâm là cung cấp bối cảnh, chủ đề, các ưu tiên và tạo sự quan tâm của công chúng. Trong thời gian diễn ra sự kiện, thông tin tập trung vào các hoạt động, phát biểu và kết quả. Sau sự kiện, cần tiếp tục phân tích tác động, làm rõ những kết quả đạt được và duy trì dấu ấn của Năm APEC 2027, hướng tới dấu mốc 30 năm Việt Nam tham gia APEC vào năm 2028.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn. Ảnh: Anh Đông

Trong quá trình đó, báo chí giữ vai trò chủ lực, bà Hà Mi nhấn mạnh. Báo chí sẽ có nhiệm vụ kể câu chuyện về APEC 2027 xuyên suốt trước, trong và sau sự kiện; duy trì các tuyến tin, bài, phóng sự, phim tài liệu và chuyên đề. Công tác họp báo, cung cấp thông tin và hỗ trợ báo chí quốc tế tác nghiệp cũng cần được triển khai kịp thời, góp phần bảo đảm thông tin về Năm APEC 2027 được truyền tải đầy đủ, chính xác và thống nhất.

Qua hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách tiếp cận, khai thác và truyền tải thông tin về APEC, trong đó chú trọng hơn đến những kết quả và tác động cụ thể của hợp tác đối với Việt Nam. Công tác thông tin, tuyên truyền được kỳ vọng góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh Việt Nam trong năm đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027.