Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Tỷ lệ thi hành án chỉ mới đạt dưới 50%

Theo Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, thời gian qua, công tác thi hành án hành chính nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhiều bản án, quyết định của Tòa án đã được UBND và Chủ tịch UBND các cấp nghiêm túc tổ chức thi hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An Phạm Quốc Nam chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế, nhất là tình trạng chậm thi hành án, vi phạm quy định pháp luật trong quá trình tổ chức thực hiện với tỷ lệ bản án chưa thi hành xong chiếm trên dưới 50%.

Đáng chú ý, trong số các bản án chưa thi hành xong, số bản án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai chiếm tỷ lệ lớn và có nhiều bản án đã kéo dài trên 3 năm.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Những tồn tại xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ, chất lượng tham mưu của đội ngũ công chức và trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc của người đứng đầu ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt. Các vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiếp tục là những lĩnh vực phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc.

Vì vậy, việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tham mưu tổ chức thi hành án hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp, nhất là cấp xã - nơi trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc phát sinh từ cơ sở.

Cán bộ Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trao đổi, tập huấn 3 chuyên đề

Tại hội nghị, các học viên được tiếp cận những quy định pháp luật cơ bản về thi hành án hành chính; kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tiễn; nhận diện những hạn chế, vi phạm phổ biến qua công tác kiểm tra, kiểm sát. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND các cấp trong chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và tổ chức thi hành án, cũng như yêu cầu của cấp có thẩm quyền đối với công tác này.

Các nội dung được triển khai thông qua 3 chuyên đề: Một số kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác thi hành án hành chính; những tồn tại, hạn chế, vi phạm phổ biến của UBND các cấp qua thực tiễn công tác kiểm sát và kiến nghị, đề xuất nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật về thi hành án hành chính; trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND và yêu cầu của cấp có thẩm quyền đối với công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn địa phương, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, tài chính, ngân sách và quy định pháp luật liên ngành.