Công tác thanh tra góp phần giữ nghiêm kỷ luật trong lực lượng Công an Cà Mau

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Hoàng Ân, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, công tác thanh tra có vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; góp phần phòng ngừa, phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua hoạt động thanh tra, những sai phạm và bất cập trong thực thi công vụ được kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đại tá Nguyễn Hoàng Ân, Chánh Thanh tra Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Đại tá Nguyễn Hoàng Ân đề nghị cán bộ tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác.

Mỗi cán bộ cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn; bảo đảm hoạt động thanh tra khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt những nội dung trọng tâm trong Tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra CAND do Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau biên soạn.

Các chuyên đề tập trung vào công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an nhân dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

Thượng tá Nguyễn Quốc Thanh, Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh, báo cáo viên hội nghị - triển khai các chuyên đề nghiệp vụ thanh tra CAND

Bên cạnh việc cập nhật kiến thức pháp luật, hội nghị tạo điều kiện để cán bộ trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các tình huống phát sinh trong thực tiễn, thống nhất phương pháp xử lý và vận dụng quy định vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, địa phương.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra không chỉ giúp phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót mà còn góp phần phòng ngừa vi phạm, tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có kỷ luật, liêm chính.

Thông qua hội nghị, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục củng cố năng lực đội ngũ cán bộ thanh tra, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.