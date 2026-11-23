Hành trình công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật báo chí của Bảo tàng Báo chí Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp từ ngày 15 đến ngày 22/11/2026 đã tiếp nhận nhiều nguồn tư liệu quý giá, phản ánh sinh động lịch sử báo chí cách mạng địa phương qua các thời kỳ.

Trong đó, hoạt động tiếp nhận hiện vật tại Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp ghi nhận nhiều tư liệu, ấn phẩm và kỷ vật nghề nghiệp ý nghĩa, góp phần làm giàu thêm kho lưu trữ và trưng bày của Bảo tàng.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật quý tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Minh Thân

Tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn công tác đã khảo sát, sưu tầm, sao chép và số hóa nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật báo chí có giá trị lịch sử tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ (Bảo tàng Quân khu 7) và Bảo tàng Biệt động Sài Gòn để bổ sung cơ sở dữ liệu số hóa, trưng bày chuyên đề và sinh hoạt nghiệp vụ lâu dài. Tiếp đó, tại Tây Ninh, đoàn làm việc với Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí, bảo tàng, thư viện và gặp gỡ các nhà báo lão thành, gia đình liệt sĩ.

Đặc biệt, tại đây đoàn đã tiếp nhận kỷ vật của gia đình Nhà báo liệt sĩ Nguyễn Thanh Vân (tên thật Nguyễn Văn Út Vân, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng giai đoạn 1964 - 1971) gồm 7 bức thư viết tay gửi từ căn cứ khu vực giáp biên thuộc hai huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng (tỉnh Long An cũ) về cho gia đình năm 1971.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của hành trình là hoạt động tiếp nhận tài liệu, hiện vật tại Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp theo sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị. Tham dự buổi tiếp nhận và trao đổi có bà Lê Mỹ Ái Linh, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam cùng các thành viên đoàn công tác. Về phía địa phương có nhà báo Văn Công Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, đơn vị liên quan, các nhà báo lão thành cùng các cá nhân, tập thể hiến tặng hiện vật.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp Văn Công Hùng trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Minh Thân

Tại buổi làm việc, nhiều ấn phẩm báo chí, hình ảnh tư liệu và phương tiện tác nghiệp qua các thời kỳ đã được trân trọng bàn giao cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Cụ thể, nhà báo Văn Công Hùng hiến tặng 9 tập báo Ấp Bắc - tỉnh Tiền Giang xuất bản từ năm 1982 đến năm 1991; Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp cùng ông Nguyễn Công Thành (Văn phòng Hội) trao tặng bộ ảnh gồm 100 bức ảnh ghi lại hoạt động của Hội Nhà báo Tiền Giang - Đồng Tháp qua các thời kỳ.

Cùng với đó, ông Trần Thanh Hải, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Tiền Giang tặng 1 tập Báo Đồng Khởi - tỉnh Bến Tre xuất bản năm 1978 nhân kỷ niệm năm thứ hai tờ báo ra mắt bạn đọc; ông Cao Nguyên Khởi, nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang gửi tặng bộ thiết bị tác nghiệp gồm máy quay phim Panasonic, máy ảnh Nikon, máy ghi âm Sony và radio Sony được phóng viên của Đài sử dụng qua các thời kỳ.

Ngoài ra, đoàn công tác cũng tiếp nhận thêm hiện vật gắn với lịch sử báo chí Khu 8 từ nhà báo Trần Thanh Nhã, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Tiền Giang. Song song với việc tiếp nhận trực tiếp, đoàn còn phối hợp sao chụp tư liệu tại các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật, bảo tàng, thư viện trên địa bàn và hoàn thiện đầy đủ biên bản giao nhận, ghi chép chuyện kể hiện vật, trao giấy chứng nhận hiến tặng.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động sưu tầm và sự đồng hành của địa phương, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam Lê Mỹ Ái Linh nhấn mạnh: "Mỗi trang báo cũ, mỗi bức ảnh tư liệu hay chiếc máy quay, máy ghi âm gắn với một chặng đường làm nghề đều là 'nhân chứng sống' phản ánh tâm huyết và dấu ấn của người làm báo qua từng thời kỳ. Sự trân trọng lưu giữ và sẵn sàng hiến tặng của các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội và đồng nghiệp tại Đồng Tháp không chỉ giúp Bảo tàng có thêm tư liệu quý phục vụ nghiên cứu, trưng bày mà còn lan tỏa tinh thần gìn giữ di sản báo chí cách mạng đến thế hệ hôm nay và mai sau".

Đáp lại sự ghi nhận đó, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp Văn Công Hùng cho biết, Hội Nhà báo tỉnh luôn coi trọng việc vận động, tập hợp và bảo tồn các tư liệu, hiện vật gắn với lịch sử báo chí địa phương. Việc phối hợp cùng Bảo tàng Báo chí Việt Nam trong đợt sưu tầm lần này là dịp ý nghĩa để tri ân các thế hệ người làm báo đi trước, đồng thời đưa những kỷ vật quý giá từ thực tiễn địa phương đến gần hơn với công chúng cả nước trong không gian trưng bày trang trọng tại Bảo tàng.