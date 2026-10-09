Công tác sắp xếp cơ sở giáo dục đúng định hướng, bảo đảm tối đa quyền học tập của học sinh

Tham dự tại điểm cầu Cà Mau có Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc sắp xếp các trường phải gắn với nâng cao chất lượng giáo dục và năng lực quản trị. (Ảnh chụp màn hình)

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GĐ&ĐT), đến ngày 5/9/2026, tất cả 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Tổng số cơ sở giáo dục công lập trên cả nước giảm từ hơn 37.500 xuống còn 18.555 trường (giảm 50,6%). Đáng chú ý, có 18/34 địa phương giảm từ 50% số cơ sở giáo dục trở lên, trong đó 7 địa phương giảm trên 60%.

Cụ thể, giáo dục mầm non giảm gần 6.800 trường; giáo dục phổ thông giảm hơn 11.900 trường; giáo dục thường xuyên giảm 249 trung tâm. Các địa phương đã hình thành 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học.

Cùng với việc tinh gọn đầu mối là cơ cấu lại đội ngũ, với số lượng cán bộ quản lý giảm 31.880 người, trong đó hơn 28.200 người chuyển sang công tác giảng dạy.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra ở nhiều nơi, với nhu cầu bổ sung trong năm học 2026-2027 gần 48.300 người.

Cà Mau là một trong những địa phương hoàn thành sớm công tác sắp xếp cơ sở giáo dục. Tính đến ngày 19/8/2026, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập theo phương án được phê duyệt. Trong đó, có 19/64 xã, phường thực hiện tinh gọn, sắp xếp mỗi cấp học còn 1 trường. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 359 cơ sở giáo dục công lập (giảm 387 cơ sở, tương đương 51,88%).

Đánh giá từ Bộ GD&ĐT cho thấy, công tác sắp xếp cơ bản đúng định hướng, không làm gián đoạn hoạt động dạy và học. Các phân hiệu, điểm trường cần thiết, đặc biệt tại khu vực miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được duy trì, nhằm bảo đảm tối đa quyền học tập của học sinh.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, một số địa phương vẫn đang trong quá trình hoàn thiện việc bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu và bố trí lại nhân sự. Việc giảm đầu mối nhưng mở rộng phạm vi quản lý cũng đặt ra những yêu cầu, thách thức mới đối với công tác quản trị và tổ chức hoạt động tại các cơ sở giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Cà Mau.

Phát biểu kết luận hội nghị, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai sắp xếp mạng lưới trường học, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

“Việc sắp xếp phải gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị; không thực hiện máy móc chỉ nhằm giảm số lượng đầu mối. Quá trình triển khai phải bảo đảm quyền học tập của học sinh, ổn định hoạt động giáo dục và khai thác, sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân sự cũng như cơ sở vật chất sau khi sắp xếp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.