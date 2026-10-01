Công tác phối hợp giữa Công an và Quân sự góp phần quan trọng giữ ổn định chính trị trên địa bàn thành phố

Đại tá Nguyễn Thế Vinh và đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự TP chụp ảnh lưu niệm cùng Giám đốc và lãnh đạo các phòng của Công an TP Đà Nẵng.

Trong không khí thân mật, Đại tá Nguyễn Thế Vinh gửi lời chúc mừng Công an TP vừa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đồng thời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Công an TP đối với Bộ CHQS TP trong thời gian qua. Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh, lực lượng Công an và Quân đội trên địa bàn Đà Nẵng có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng ổn định, phát triển. Lãnh đạo Bộ CHQS TP mong rằng, trong thời gian tới, hai lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động phối hợp, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là trong công tác nắm, trao đổi tình hình, bảo đảm quốc phòng- an ninh và xử lý hiệu quả các tình huống trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, lực lượng Công an luôn xác định việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Với truyền thống đã được xây dựng, vun đắp, Công an TP sẽ tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin với Bộ CHQS TP, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.