Công tác phối hợp giữa Công an và Quân sự góp phần quan giữ ổn định chính trị trên địa bàn thành phố

Trong không khí thân mật, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng gửi lời chúc mừng Công an thành phố vừa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đồng thời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Công an thành phố đối với Bộ CHQS Quân sự thành phố trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp (bên phải) tiếp Đại tá Nguyễn Thế Vinh đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng

Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh, lực lượng Công an và Quân đội trên địa bàn thành phố có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ổn định, phát triển. Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố mong rằng, trong thời gian tới, hai lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động phối hợp, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là trong công tác nắm, trao đổi tình hình, bảo đảm QPAN và xử lý hiệu quả các tình huống trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời chúc tập thể lãnh đạo, CBCS Bộ CHQS thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và Bộ CHQS TP Đà Nẵng cùng đại diện các phòng ban của hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, lực lượng Công an luôn xác định việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Với truyền thống đã được xây dựng, vun đắp, Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin với Bộ CHQS thành phố, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm QPAN, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Đông A