Công tác PCCC ngày càng sát cơ sở, tăng hiệu quả

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Từ tuyên truyền đến chủ động phòng ngừa

Một trong những điểm nhấn trong xây dựng phong trào toàn dân PCCC ở Cà Mau là đổi mới tuyên truyền theo hướng trực quan, gắn kiến thức với kỹ năng thực hành.

Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh được ra mắt và duy trì hoạt động, trở thành địa chỉ để người dân tìm hiểu kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH. Hơn 4 tháng hoạt động, Trung tâm tổ chức gần 20 buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH, với hơn 1.600 lượt người tham gia.

Trung tâm Chỉ huy PCCC và CNCH, Trung tâm điều hành 114 tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Cà Mau.

Học sinh thực hành sử dụng thiết bị chữa cháy tại Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tổ chức hơn 10.500 cuộc tuyên truyền trực tiếp, với hơn 112.000 người nghe. Nội dung tập trung hướng dẫn việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện an toàn; kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy và kỹ năng thoát nạn, gọi lực lượng chức năng hỗ trợ.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, các hình thức truyền thông trên hệ thống phát thanh, loa truyền thanh xã, phường, tờ rơi, băng rôn và nền tảng số được triển khai rộng hơn.

Nhiều mô hình PCCC tại khu dân cư được xây dựng, để người dân chủ động xử lý ngay từ cơ sở. Công an tỉnh đã tham mưu xây dựng mới 64 “Tổ liên gia an toàn PCCC”, bảo đảm các tiêu chí cơ bản theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Thành viên các tổ liên gia an toàn PCCC rèn luyện kỹ năng chữa cháy và CNCH tại Hội thi nghiệp vụ.

Song song với tuyên truyền, xây dựng mô hình, công tác huấn luyện, kiểm tra và thực tập phương án được chú trọng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tổ chức 91 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH, với gần 6.000 người thuộc lực lượng PCCC cơ sở tham gia; tổ chức gần 50 lượt thực tập phương án tại cơ quan, đơn vị, khu vực chợ, khu dân cư.

Qua thực tập, những hạn chế về lực lượng, phương tiện, lối thoát nạn, khả năng phối hợp và xử lý tình huống được nhận diện để khắc phục. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra 2.875 cơ sở, phát hiện 100 cơ sở vi phạm, yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót, hạn chế nguy cơ cháy, nổ.

Cảnh sát PCCC và CNCH thực tập phương án chữa cháy tại siêu thị Co.opmart Bạc Liêu, phường Bạc Liêu.

Ứng dụng công nghệ, nâng cao khả năng ứng phó

Cùng với các giải pháp tại cơ sở, Cà Mau từng bước ứng dụng công nghệ vào công tác PCCC và CNCH. Lực lượng công an đã số hoá dữ liệu nguồn nước phục vụ chữa cháy, với hơn 1.500 trụ nước chữa cháy, nguồn nước tự nhiên và bể nước công cộng.

Toàn tỉnh có hơn 7.000 cơ sở khai báo, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC; hơn 400 cơ sở đã lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; hơn 187.000 người cài đặt, sử dụng ứng dụng Báo cháy 114. Các công cụ này tạo thêm kênh kết nối giữa người dân, cơ sở với lực lượng chức năng, hỗ trợ tiếp nhận và xử lý thông tin khi có sự cố.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra thiết bị PCCC trên tàu biển tại xã Sông Đốc.

Ông Trần Văn Khải, chủ cơ sở kinh doanh tại ấp Long Hậu, xã Phước Long, chia sẻ: "Thiết bị truyền tin báo cháy giúp cơ sở chủ động hơn trong việc phát hiện sự cố, cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ tính mạng, tài sản của mình và những người xung quanh, chứ không chờ đến khi xảy ra cháy mới xử lý”.

Cán bộ PCCC và CNCH khu vực Phước Long tuyên truyền, vận động chủ cơ sở kinh doanh lắp đặt, sử dụng thiết bị truyền tin báo cháy.

Đại tá Trần Thanh Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: “Xây dựng phong trào toàn dân PCCC phải bắt đầu từ việc làm cho người dân hiểu được nguy cơ cháy, nổ ngay trong chính gia đình, nơi làm việc và khu dân cư; đồng thời phải trang bị cho họ kỹ năng xử lý tình huống ban đầu. Phương châm của chúng tôi là phòng ngừa phải đi trước một bước. Khi người dân có kiến thức, có kỹ năng và có phương tiện chữa cháy ban đầu thì nguy cơ cháy được hạn chế, nếu xảy ra sự cố cũng có thể xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản”./.