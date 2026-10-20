Công tác nữ công Công đoàn Đồng Tháp: Đổi mới thiết thực, hướng về cơ sở

Toàn tỉnh hiện có 796 công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn với hơn 217.000 đoàn viên; trong đó, lực lượng nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chiếm tỷ lệ cao với hơn 142.000 người (đạt 98,2%). Nhận thức rõ vai trò quan trọng này, các cấp Công đoàn tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Ban Nữ công quần chúng.

Đến nay, toàn tỉnh thành lập 372/428 Ban Nữ công quần chúng. Đội ngũ cán bộ nữ cũng ngày càng khẳng định vị thế, tham gia tích cực vào các cơ quan lãnh đạo Công đoàn các cấp (tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đạt 60,6%, Ban Chấp hành CĐCS đạt 31,8%, Ủy ban Kiểm tra đạt 71%).

Đồng chí Ngô Thị Thùy Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (bìa phải) tặng quà cho nữ đoàn viên và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại chi nhánh Công ty TNHH Túi xách Thái Dương - TP. Hồng Ngự.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai với nhiều đổi mới. Hơn 95% CĐCS tổ chức tuyên truyền, thu hút trên 98% nữ đoàn viên tham gia.

Đặc biệt, hoạt động đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ có sự chuyển biến rõ nét: Các CĐCS chủ động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho lao động nữ như: Hỗ trợ tiền gửi trẻ, tiền thuê nhà trọ, khám sức khỏe chuyên khoa, hỗ trợ thêm trong thời gian nghỉ thai sản. Duy trì hiệu quả 23 buồng vắt, trữ sữa mẹ tại các doanh nghiệp đông lao động nữ.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để lại dấu ấn qua các con số ấn tượng: Từ năm 2025 đến nay, các cấp Công đoàn thăm hỏi hàng trăm ngàn lượt đoàn viên (với tỷ lệ nữ chiếm từ 62% đến 77%); hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa hàng chục căn “Mái ấm công đoàn” cho nữ đoàn viên khó khăn; triển khai hiệu quả các mô hình kinh tế như: “Góp vốn xoay vòng”, “Quỹ tương trợ” hỗ trợ hàng trăm lượt đoàn viên phát triển kinh tế.

Đặc biệt, mô hình “Câu lạc bộ Bà bầu và Nuôi con nhỏ” được nhân rộng tại 10 CĐCS doanh nghiệp với 837 thành viên, hay các hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương, chăm lo con đoàn viên vượt khó học giỏi đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Đánh giá công tác nữ công thời gian qua, đồng chí Ngô Thị Thùy Trang, Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh, cho biết: “Có thể thấy, thời gian qua, công tác nữ công chuyển biến tích cực từ việc tổ chức phong trào mang tính thời điểm sang chủ động xây dựng chương trình hoạt động thường xuyên, bám sát nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng trăn trở khi chất lượng hoạt động giữa các CĐCS chưa đồng đều; một số nơi vẫn còn nặng tính hình thức hoặc chỉ tập trung vào các dịp lễ, kỷ niệm. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ở một số cơ sở chưa thường xuyên và tỷ lệ các bản Thỏa ước lao động tập thể có điều khoản có lợi cho lao động nữ chưa nhiều”.

Để khắc phục những hạn chế đó và đưa phong trào đi vào chiều sâu, đồng chí Ngô Thị Thùy Trang nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng Ban Nữ công quần chúng tại CĐCS.

Chuyển mạnh từ tư duy “được giao việc” sang chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, thai sản, nuôi con nhỏ của lao động nữ. Đổi mới phương thức hoạt động dựa trên nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng (nữ công nhân doanh nghiệp, lao động xa quê, nữ mang thai, nuôi con nhỏ...).

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số để kết nối và tuyên truyền. Cùng với đó, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với các chế độ phúc lợi cao hơn luật định; đồng thời, nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như: “Câu lạc bộ Bà bầu và Nuôi con nhỏ”, các mô hình phát triển kinh tế gia đình.

Phát huy những thành quả đạt được, bước sang giai đoạn mới, các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục cụ thể hóa Chương trình nâng cao chất lượng hoạt động nữ công giai đoạn 2026 - 2030.

Toàn hệ thống tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp: Kiện toàn tổ chức bộ máy; chuyển đổi phương thức hoạt động lấy đoàn viên làm trung tâm; phát huy vai trò đại diện, giám sát chính sách lao động nữ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền.

Đồng thời, duy trì và nhân rộng các mô hình chăm lo đời sống, nhà ở, sức khỏe cho nữ đoàn viên, góp phần xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ Đồng Tháp năng động, sáng tạo, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.