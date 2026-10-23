Công tác Mặt trận hướng về cơ sở, giải quyết việc dân cần

Ông Lê Thanh Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt yêu cầu thời gian tới, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, hội viên làm trung tâm. Các đơn vị cần giảm hoạt động hành chính, hình thức, tăng cường những hoạt động trực tiếp giải quyết vấn đề thiết thực của nhân dân; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình mới và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền.

Ông Nguyễn Quang Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao tổ chức hoạt động của tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang thời gian qua; đồng thời cho biết đoàn khảo sát sẽ tổng hợp đầy đủ các nội dung, ý kiến kiến nghị của các cơ quan, đơn vị để báo cáo với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, nghiên cứu và đề ra những giải pháp phù hợp giúp hoạt động của tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và địa giới hành chính mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tỉnh An Giang từng bước ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc tỉnh quản lý, phối hợp với 34 tổ chức thành viên cấp tỉnh và 794 tổ chức thành viên trực thuộc cấp xã.

Công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội được duy trì thường xuyên, bám sát cơ sở, nhất là trong quá trình vận hành mô hình mới và tổ chức bầu cử. Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và hệ thống mã QR tiếp nhận phản ánh, Mặt trận Tổ quốc các cấp kịp thời tổng hợp tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường tính minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và củng cố niềm tin đối với Đảng, chính quyền.

Quang cảnh Hội nghị.

Sau sáp nhập, các tổ chức thành viên kết nạp mới hơn 25.000 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số lên hơn 1,6 triệu người. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai, gắn với những công trình, phần việc thiết thực tại cơ sở. Người dân đã đóng góp hơn 15.000 ngày công sửa chữa 78km đường giao thông, khơi thông 39km kênh mương; huy động gần 490 tỷ đồng xây dựng, bàn giao hơn 9.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Công tác an sinh xã hội được các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện với tổng nguồn lực huy động gần 700 tỷ đồng. Hệ thống Mặt trận duy trì 1.134 mô hình tự quản tại cơ sở, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được triển khai, góp phần chuyển tải ý kiến, kiến nghị của người dân đến cấp ủy, chính quyền.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình mới còn một số khó khăn, vướng mắc. Địa bàn hoạt động rộng, số lượng hội viên tăng trong khi biên chế giảm; cơ chế, chính sách đối với người lao động sau sắp xếp chưa được điều chỉnh đầy đủ; việc kiện toàn một số chức danh ở cơ sở còn chậm do thiếu nhân sự phù hợp. Cơ chế phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ; việc phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền và các tổ chức thành viên có lúc chưa chặt chẽ, dẫn đến chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ.