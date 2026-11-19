Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bến Hiên họp triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2026. Ảnh: N.Đ

Tạo chuyển biến thực chất

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bến Hiên tiến hành kiểm tra, giám sát 9 tổ chức Đảng, 8 đảng viên (đạt 100% kế hoạch). Một chuyển biến đáng chú ý là công tác kiểm tra, giám sát từng bước chuyển từ xem xét hồ sơ, kết quả sang đánh giá cả quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Các cuộc kiểm tra, giám sát được lựa chọn có trọng tâm, chú trọng những khâu còn hạn chế, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm, nhất là trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân, quản lý và sử dụng nguồn lực công như đất đai, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc, giảm nghèo và an sinh xã hội.

Tiêu biểu, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bến Hiên kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Qua kiểm tra tập trung làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ trong cụ thể hóa nghị quyết; lãnh đạo công tác kết nạp, quản lý, giáo dục, rèn luyện và sàng lọc đảng viên.

Địa phương cũng tiến hành giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và chấp hành quy chế làm việc nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ đó, làm rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, bí thư chi bộ trong chuẩn bị nội dung, điều hành sinh hoạt, phát huy dân chủ và tổ chức thực hiện nghị quyết.

Tại xã Bến Hiên, việc giám sát tiến độ giải ngân các nguồn vốn trên hệ thống trực tuyến theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và việc thực hiện các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy xã được tiến hành thường xuyên.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bến Hiên Hồ Tấn Quý, nội dung tập trung theo dõi trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và trách nhiệm thực thi của cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ; kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc, nhiệm vụ chậm tiến độ để tham mưu chấn chỉnh, tháo gỡ theo thẩm quyền.

Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã tăng cường nắm tình hình thông qua dự sinh hoạt chi bộ, làm việc với cấp ủy, theo dõi việc thực hiện nghị quyết, kết luận và nhiệm vụ được giao. Từ đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh thiếu sót; yêu cầu báo cáo, giải trình hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét những vấn đề cần làm rõ.

“Các cuộc kiểm tra, giám sát không chỉ xem xét việc ban hành văn bản mà còn làm rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và cá nhân liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Quan trọng hơn, những hạn chế, khuyết điểm được theo dõi, đôn đốc khắc phục đến cùng và tạo sự chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, đây chính là thước đo hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát”, ông Quý chia sẻ.

Xác định rõ trách nhiệm

Công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ xã Bến Hiên đã góp phần giúp tổ chức Đảng, đảng viên nhận diện hạn chế, nâng cao trách nhiệm và chuyển từ nhận thức sang hành động cụ thể.

Ở chi bộ thôn, chuyển biến thể hiện ở việc phân công đảng viên, bám sát địa bàn, vận động nhân dân. Đối với loại hình chi bộ cơ quan chuyên môn của xã đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt và gắn trách nhiệm đảng viên với nhiệm vụ chuyên môn.

Tại Chi bộ thôn Mà Cooih, qua kiểm tra, bản thân đồng chí bí thư và tập thể chi bộ nhận thức rõ hơn trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo ở khu dân cư. Đồng thời thẳng thắn nhìn nhận việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên có lúc chưa cụ thể, sinh hoạt chi bộ chưa dành nhiều thời gian bàn giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Tập trung khắc phục hạn chế bằng những việc làm cụ thể, Chi bộ thôn Mà Cooih đổi mới nội dung sinh hoạt, phân công đảng viên phụ trách từng nhóm hộ, gắn trách nhiệm với tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa.

“Với trách nhiệm người đứng đầu, tôi xác định phải gương mẫu, sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với tổ chức Đảng ở khu dân cư”, Bí thư chi bộ thôn Mà Cooih ALăng Núi nói.

Chuyển biến tương tự sau giám sát tại Chi bộ Công an xã Bến Hiên và người đứng đầu, khi đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát nhiệm vụ, rõ trách nhiệm; nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy tự phê bình và phê bình, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

Đồng thời gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ tập trung lãnh đạo lực lượng Công an xã bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật; phối hợp với các lực lượng, chi bộ thôn trong bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân.

Trung tá Tạ Ngôn Ngọc, Bí thư Chi bộ Công an xã Bến Hiên chia sẻ, đối với những hạn chế được chỉ ra, chi bộ xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và thời gian khắc phục; tăng cường tự kiểm tra, giám sát, không để việc khắc phục chỉ dừng ở báo cáo, hồ sơ. Là người đứng đầu chi bộ, bản thân trực tiếp theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Theo ông Quý, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát không dừng ở việc phát hiện, xử lý vi phạm mà còn ở khả năng cảnh báo, phòng ngừa, giúp tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã xác định phương châm “Chủ động nắm tình hình - Kịp thời phát hiện - Kiên quyết chấn chỉnh - Theo dõi đến cùng kết quả khắc phục”. “Mỗi cuộc kiểm tra, giám sát phải rõ nội dung, đúng đối tượng, xác định rõ trách nhiệm và có kết quả khắc phục được kiểm chứng; qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng vào cuộc sống”, ông Quý nói.