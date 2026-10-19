Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tại Đảng bộ phường Bàn Thạch:Góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bàn Thạch làm việc với Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND phường về giám sát kê khai tài sản thu nhập cá nhân. Ảnh: N.ĐOAN

Chuyển biến từ chi bộ

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm từ khi mới phát sinh, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bàn Thạch chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cơ sở.

Nội dung hướng vào việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng và những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, vấn đề được dư luận quan tâm như quản lý đất đai; tiếp công dân, giải quyết đơn thư; dạy thêm học thêm…

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bàn Thạch cho biết, trong 9 tháng qua, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường tiến hành 14 cuộc kiểm tra, giám sát. Cùng với phát huy ưu điểm, qua công tác kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để các tổ chức Đảng, đảng viên kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và thực hiện kỷ luật nghiêm minh đối với 17 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý.

Các tổ chức Đảng và đảng viên có hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra theo kết luận nghiêm túc xây dựng kế hoạch khắc phục, trong đó làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân gắn với thời hạn hoàn thành, báo cáo kết quả về Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường.

Đơn cử, năm 2026 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bàn Thạch kiểm tra Chi bộ tổ dân phố Trường Đồng về kết quả việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và quản lý, sử dụng tài chính Đảng năm 2025.

Được đoàn kiểm tra góp ý, nêu ra hạn chế, chi ủy đã họp đề ra biện pháp khắc phục và triển khai trong chi bộ. Tùy theo chức năng, chức trách của từng đồng chí mà kiên quyết khắc phục; thống nhất xử lý kỷ luật 1 đảng viên; xem xét điều chỉnh đúng hồ sơ sổ sách tài chính theo hướng dẫn...

Theo ông Trần Ngọc Bình, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Trường Đồng, đảng viên trong chi bộ tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét về tinh thần chấp hành kỷ cương, kỷ luật, tinh thần tự giác rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Chi bộ tổ dân phố Phương Hòa Nam, sau khi có thông báo kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bàn Thạch, chi ủy đã phát huy những ưu điểm và kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế. Chỉ một thời gian ngắn, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại chi bộ đã chuyển biến tích cực, kết quả rõ rệt theo hướng chủ động, chặt chẽ và thực chất hơn.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố Phương Hòa Nam Phan Công Thúy chia sẻ, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên có sự tiến bộ vượt bậc. Chi bộ đã kết nạp 3 đảng viên mới (chỉ tiêu Đảng ủy giao phát triển 2 đảng viên) và đang giúp đỡ, bồi dưỡng 3 quần chúng ưu tú để phát triển Đảng vào năm 2027.

Tổ kiểm tra Đảng ủy phường Bàn Thạch tổ chức kiểm tra Chi bộ Quân sự phường và đồng chí Bí thư Chi bộ về vai trò lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Ảnh: N.ĐOAN

Không để khoảng trống trong lãnh đạo

Trong năm 2025, Đảng bộ phường Bàn Thạch được Ban Thường vụ Thành ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bàn Thạch được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Cờ thi đua và Tập thể lao động xuất sắc năm 2025.

Bước vào năm 2026, theo ông Trần Tiến Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường, cùng với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức sau sắp xếp. Do đó, yêu cầu đối với công tác kiểm tra, giám sát ngày càng cao, nhất là việc nắm tình hình, quản lý đảng viên, duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và kịp thời phát hiện, phòng ngừa vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường chủ động rà soát, cập nhật tình hình, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm kiểm tra, giám sát, bảo đảm không để khoảng trống trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên.

Đảm nhận vai trò “tai mắt” của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường luôn chủ động giám sát thường xuyên đối với các tổ chức cơ sở Đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy qua việc theo dõi các kênh thông tin, tham dự các cuộc họp thường kỳ, họp đột xuất. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đứng điểm theo dõi các Đảng bộ, chi bộ cơ sở; qua đó kịp thời nắm bắt thông tin, dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện giám sát thường xuyên các buổi hội nghị trực tuyến của Trung ương, Thành ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo UBND thành phố giao trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư công, xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng; cải cách hành chính, chuyển đổi số; quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ khác...

“Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 của cấp ủy. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình, thông tin dư luận để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm, tiến hành kiểm tra, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, không để tồn đọng, kéo dài đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm”, ông Cường nói.