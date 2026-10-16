Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng: Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Quyết định thành lập các Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường về triển khai các nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Đề án số 03 đã chỉ rõ nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới phải sát thực tiễn địa phương sau hợp nhất và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với phương châm đẩy mạnh giám sát thường xuyên, cảnh báo và có giải pháp chủ động ngăn ngừa từ sớm, từ xa những vi phạm, sai phạm.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND tỉnh công bố Quyết định giám sát trong năm 2026 với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh đã sớm tham mưu hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế và cơ chế phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Cùng với đó, việc tham mưu xây dựng định hướng và chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã được triển khai toàn diện, rộng khắp.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo các nội dung với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nổi bật là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 15 đoàn giám sát ban thường vụ đảng ủy 99 xã, phường, 4 ban thường vụ đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy do các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, một số chủ trương lớn của tỉnh trong nhiệm kỳ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp giao ban về công tác tham mưu Tỉnh ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đợt giám sát bước đầu đã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, tập trung vào các lĩnh vực phân cấp, phân quyền, công tác cán bộ, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài chính, tài sản công và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, qua đó, tham mưu chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập.

Đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trong một buổi giao ban công tác.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo kế hoạch, với 35 cuộc đã triển khai, trong đó 23 cuộc hoàn thành tính đến đầu tháng 10.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng đạt nhiều kết quả đáng chú ý. Trong đó, các cấp ủy và chi bộ đã kiểm tra 493 tổ chức đảng, 4.507 đảng viên; qua kiểm tra, 457 tổ chức đảng, 4.434 đảng viên thực hiện tốt; 36 tổ chức đảng, 72 đảng viên có vi phạm, mắc khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Cấp ủy các cấp còn giám sát 816 tổ chức đảng, 2.681 đảng viên.

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy , Thường trực UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về thi hành kỷ luật, cấp ủy các cấp và chi bộ đã kỷ luật 3 tổ chức đảng, 88 đảng viên. Cùng với đó, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng, 64 đảng viên; kết luận 8 tổ chức đảng, 45 đảng viên có vi phạm, trong đó 17 đảng viên phải thi hành kỷ luật. Đồng thời, kiểm tra 344 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật tại 105 tổ chức đảng.

Về hoạt động giám sát, ủy ban kiểm tra các cấp giám sát đối với 541 tổ chức đảng, 974 đảng viên; với công tác thi hành kỷ luật, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 124 đảng viên, trong đó 21 trường hợp khiển trách, 18 trường hợp cảnh cáo và 85 trường hợp khai trừ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tiến hành sát chương trình, kế hoạch, qua đó, phát hiện từ sớm, từ xa những vấn đề nảy sinh để chấn chỉnh, ngăn ngừa.

Theo lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, điểm nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đó là tính sáng tạo, chủ động được nêu cao. Minh chứng rõ ràng nhất là việc giám sát với các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các xã, phường phía tây của tỉnh.

Đến nay đã có 402 trong tổng số 583 dự án của tỉnh với nguồn vốn trên 22 nghìn tỷ đồng được tháo gỡ nhờ công tác giám sát của Đảng. Công tác giám sát triển khai với nội dung như tài sản công, trụ sở dôi dư; đảm bảo an sinh xã hội, giám sát tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư trọng điểm cũng được tăng cường. Ngoài ra, công tác chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra Đảng cũng có nhiều chuyển biến, nhất là việc triển khai giải pháp “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã khơi thông nguồn nội lực, tháo gỡ những "điểm nghẽn" và quan trọng hơn đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh từ sớm, từ xa những vi phạm, sai phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường giúp các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên có ý thức kỷ luật hơn trong thực thi nhiệm vụ và gương mẫu trong đời sống ngày. Đó cũng là ý nghĩa chính trị lớn lao, mục tiêu hàng đầu mà công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng hướng tới.