Công tác kiểm tra, giám sát và kỹ luật của Đảng đạt mục đích, yêu cầu đề ra

Đồng chí Nguyễn Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đảng bộ tỉnh hiện có 108 đảng bộ trực thuộc, với 1.215 tổ chức cơ sở đảng và 124.802 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra cấp dưới đã tập trung thực hiện, đồng thời tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cơ bản đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Các cấp đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới; xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; kịp thời xem xét, xử lý các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh phát sinh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Điểm nổi bật là Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tăng cường hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp xã giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh. Công tác kiện toàn nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp cũng được quan tâm thực hiện kịp thời.

Về kiểm tra, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã kiểm tra 316 tổ chức đảng cấp dưới và 1.605 đảng viên. Qua kiểm tra, phần lớn tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra. Về giải quyết đơn thư, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiếp nhận, xử lý 316 đơn, trong đó có 136 đơn tố cáo, 7 đơn khiếu nại kỷ luật đảng, 113 đơn phản ánh, kiến nghị; đồng thời tiếp nhận 40 phản ánh, kiến nghị qua phần mềm chuyên dụng của ngành.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ hạn chế một số nhiệm vụ phát sinh phải thực hiện trong thời gian ngắn nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của ủy ban kiểm tra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của xã, phường trên địa bàn tỉnh, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan ghi nhận những nỗ lực của ủy ban kiểm tra các cấp trong 9 tháng qua. Những ý kiến, đề xuất của các đại biểu sẽ được tập hợp để kiến nghị, cụ thể hóa với cấp ủy cấp trên. Đối với những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, các phòng nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện; những vấn đề mang tính chất trao đổi sẽ tiếp tục được thảo luận để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan đề nghị, thời gian còn lại của năm không nhiều, ủy ban kiểm tra các cấp cần đồng tâm, hiệp lực, phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2026, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trên địa bàn tỉnh.