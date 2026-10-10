Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân đã tiến hành hàng loạt cuộc làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính, các phường, xã. Mỗi buổi giám sát đều gắn với khảo sát thực tế, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo địa phương và cán bộ chuyên môn. Cách làm này giúp Hội đồng nhân dân nắm bắt đúng thực tiễn, tránh tình trạng giám sát “trên giấy”, đồng thời tạo áp lực tích cực để các đơn vị khắc phục hạn chế và đẩy mạnh tiến độ.

Tại thành phố Bắc Ninh, Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai Nghị quyết 57. Qua giám sát, cho thấy Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành đã kịp thời quán triệt, ban hành 74 văn bản liên quan đến lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thiện thể chế. Hạ tầng số, nền tảng dùng chung và số hóa dữ liệu chuyển biến tích cực. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến 6 tháng đầu năm 2026 đạt 96,22%; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn hơn 99,5%. Đặc biệt, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP năm 2025 đạt 46,4%, đứng đầu cả nước; toàn thành phố có hơn 2.300 doanh nghiệp công nghệ số, gấp đôi chỉ tiêu chung.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh ghi nhận sự chủ động của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời nhấn mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số là chìa khóa then chốt. Đồng chí yêu cầu tập trung xây dựng dữ liệu thực tế làm nền tảng quản trị đô thị hiện đại, số hóa và làm sạch toàn diện dữ liệu đất đai, quy hoạch, dân cư; xây dựng hệ thống dữ liệu lao động trong các khu công nghiệp. Đồng chí cũng lưu ý đánh giá kỹ mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng và sớm ban hành hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ công nghệ số cộng đồng ở cơ sở theo Nghị quyết 26 của Hội đồng nhân dân thành phố. Những yêu cầu này không chỉ là nhắc nhở mà trở thành định hướng hành động cụ thể, giúp thành phố làm đúng trọng tâm, có sản phẩm đo lường được.

Tại Sở Tài chính, Tổ giám sát số 3 do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng đã làm rõ bức tranh nguồn lực. Năm 2025, kinh phí phân bổ cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt 885 tỷ đồng, chiếm 1,7% tổng chi ngân sách địa phương. Đến đầu tháng 7/2026, chi đạt hơn 154,7 tỷ đồng, tương đương 22,95% dự toán. Sở đã triển khai phần mềm dùng chung về quản lý giá và tài sản công, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và IOC tỉnh. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, trước hạn đạt 100%; 100% thủ tục lĩnh vực doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Kinh Bắc. (Ảnh: Lưu Hằng)

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành đề nghị Sở rà soát toàn bộ nhiệm vụ, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm; tập trung số hóa thủ tục hành chính, cung cấp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh vai trò “cầm tay chỉ việc” đối với cán bộ cấp xã, phường còn lúng túng, đồng thời yêu cầu thường xuyên đánh giá tiến độ giải ngân, chủ động điều chuyển vốn từ nhiệm vụ khó triển khai sang nhiệm vụ khả thi. Những ý kiến này trực tiếp thúc đẩy Sở Tài chính từ chỗ báo cáo số liệu sang hành động điều chỉnh nguồn lực hiệu quả hơn.

Tại cơ sở, giám sát càng cho thấy rõ hiệu quả lan tỏa. Tại Phường Nếnh, địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, khối lượng thủ tục hành chính lớn. Từ 1/7/2025 đến 30/6/2026 phường đã tiếp nhận 25.830 hồ sơ, giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,95%. Tỷ lệ văn bản điện tử đạt 99,5%; 98,5% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng. Phường thí điểm 5 “Tổ dân phố số”. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành ghi nhận sự đầu tư mạnh về cơ sở vật chất và nhân lực, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh giải ngân, ưu tiên mua sắm máy tính cấu hình cao, nâng cấp đường truyền; duy trì và nhân rộng mô hình Tổ dân phố số; tăng cường đoàn thanh niên, an ninh cơ sở hỗ trợ.

Xã Văn Môn cũng đạt kết quả ấn tượng: Xã tiếp nhận 25.217 hồ sơ, tỷ lệ trực tuyến 79,63%, giải quyết đúng và trước hạn 99,94%; kích hoạt 26.494 tài khoản VNeID; hoàn thành làm sạch dữ liệu đất đai 100% trường hợp cần bổ sung. Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị xã tập trung hoàn thiện hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân, gắn chuyển đổi số với hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng chí lưu ý không chỉ chạy theo tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mà phải quan tâm chất lượng và mức độ hài lòng của người dân.

Qua các buổi giám sát, điểm chung nổi bật là các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân không dừng lại ở việc “phê bình” mà luôn đưa ra kiến nghị mang tính xây dựng. Với Trung ương là các ý kiến về hoàn thiện thể chế, bộ tiêu chuẩn dữ liệu thống nhất, liên thông cổng dịch vụ công. Với địa phương đơn vị là thực hiện cần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Các tồn tại như tiến độ giải ngân chậm, thiếu nhân lực chuyên sâu, chia sẻ dữ liệu chưa đồng bộ, kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế đều được chỉ rõ và gắn với giải pháp cụ thể.

Hiệu quả của công tác giám sát thể hiện ở chỗ các đơn vị sau giám sát đều phải tiếp thu, hoàn thiện báo cáo giải trình, điều chỉnh kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ. Giám sát trở thành “cú hích” giúp Nghị quyết 57 không chỉ là chủ trương trên văn bản mà đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Bắc Ninh trên bản đồ kinh tế số quốc gia.

Với tinh thần đồng hành, chia sẻ và giám sát có trách nhiệm, Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đang chứng minh vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thực hiện các nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể, đo lường được trên thực địa.