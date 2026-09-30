Công tác đầu tư các thiết chế văn hoá thể thao chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Dự án Khu công viên văn hóa-vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông có diện tích 95 ha đã được quy hoạch từ lâu nhưng trong quá trình sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp khiến dự án bị chậm tiến độ. Hiện nay, dự án đang được phường Kiến Hưng tập trung triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết, hướng tới mục tiêu sớm khởi công trong thời gian tới