Công tác đầu tư các thiết chế văn hoá thể thao chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn
Tại phiên giải trình, các đại biểu đã tập trung vào công tác đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã thực sự đồng bộ, phù hợp với quy hoạch, nhu cầu và sự phát triển của thành phố hay chưa; việc phân bổ nguồn lực đã hợp lý chưa; những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, cải tạo, nâng cấp các thiết chế hiện nay là gì. Đặc biệt, đầu tư phải gắn với hiệu quả sau đầu tư.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-tac-dau-tu-cac-thiet-che-van-hoa-the-thao-chua-dap-ung-nhu-cau-thuc-tien-420053.htm