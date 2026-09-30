Công tác đấu tranh, triệt xóa 'giang hồ mạng' đạt kết quả tích cực, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ

Ngày 29/9/2026, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị sơ kết công tác công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2026.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết nối trực tuyến toàn quốc.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã làm tốt, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đưa công tác công an gia tăng đóng góp thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Tập trung xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, ngang tầm yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, qua đó tiếp tục bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Công tác tham mưu chiến lược đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhất là tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 22 về Chiến lược An ninh quốc gia và Nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển hết sức quan trọng tại Hội nghị Trung ương 3, đồng thời khẩn trương tham mưu Trung ương, Chính phủ triển khai kịp thời, chất lượng tốt…

Tiếp nhận vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Trung ương, tạo chuyển biến mới trong toàn hệ thống chính trị; chủ động phát hiện các vấn đề cần tháo gỡ trong nhiệm vụ khoa học công nghệ, triển khai công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản phẩm chiến lược đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an dự Hội nghị sơ kết công tác công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2026

Tội phạm về trật tự xã hội giảm so với 9 tháng đầu năm 2025, các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm và giảm sâu so với cùng kỳ, góp phần củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương, tai nạn cháy nổ giảm về số vụ… Công tác giải quyết các vụ án, công tác truy bắt đối tượng truy nã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ẩn đạt nhiều kết quả nổi bật; công tác đấu tranh, triệt xóa băng, nhóm tội phạm, các đối tượng “giang hồ mạng” đạt kết quả tích cực, được dư luận Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Công tác chuyển đổi số, công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, pháp chế, kế hoạch tài chính, hậu cần kỹ thuật, giải ngân vốn đầu tư công được đảm bảo; công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong tiếp tục được triển khai đồng bộ, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các hoạt động kỷ niệm, tri ân, đền ơn đáp nghĩa được tổ chức ý nghĩa, thiết thực; công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế được triển khai quyết liệt, có kết quả cụ thể; cán bộ, chiến sĩ Công an làm nhiều việc tốt, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ Nhân dân, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa cử cao đẹp, góp phần củng cố an sinh xã hội, bồi đắp niềm tin của Nhân dân và xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân dân ngay từ cơ sở.

Dưới sự điều hành của Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung tham luận về các vấn đề liên quan đến công tác an ninh; đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo mục tiêu kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; kết quả việc thực hiện mục tiêu xây dựng 30% xã, phường, đặc khu không ma túy; giải pháp đột phá đổi mới nội dung, chương trình đào tạo trong các học viện CAND...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, về tổng quát, trong 9 tháng đầu năm, lực lượng CAND tiếp tục khẳng định bản lĩnh, bám sát, gương mẫu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng. Kết quả công tác 9 tháng đầu năm cơ bản đạt và vượt các mục tiêu đã xác định, quý sau cao hơn quý trước ở nhiều mặt công tác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2026 của toàn lực lượng CAND.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc cần tập trung cao độ các công tác “về đích”, hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; tinh thần chung là các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra phải được hoàn thành, đạt và vượt... Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung liên quan phục vụ kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI thảo luận, cho ý kiến đối với các Bộ luật, luật do Bộ Công an chủ trì hoặc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an; chủ động làm tốt công tác truyền thông chính sách.

Siết chặt quản lý nhà nước về an ninh mạng, phát huy tốt hơn vai trò của Cục An ninh mạng và hệ lực lượng trong nắm tình hình, cung cấp thông tin, phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm soát không gian mạng, đấu tranh với giang hồ mạng và tội phạm mạng. Tập trung đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả trong những tháng cuối năm. Triển khai đồng bộ các giải pháp, kéo giảm tối đa “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan đến thanh, thiếu niên. Tập trung triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông; chủ động phương án phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến đường có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất…

Về nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57, khẩn trương rà soát, tổng hợp toàn bộ các nhiệm vụ đã phân công giao các bộ, ngành, địa phương, thực hiện theo dõi tiến độ và quản trị kết quả ngay từ tháng 10/2026. Đánh giá thực chất kết quả đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hiện nay, đề xuất cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, bộ, ngành, địa phương chủ trì thực hiện, bảo đảm cuối năm có kết quả cụ thể đóng góp đo đếm được vào nâng cao năng suất lao động và mục tiêu tăng trưởng…

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Thời gian đến cuối năm không còn nhiều để chuẩn bị bước sang năm bản lề 2027 rất quan trọng. Những gì đã đề ra, đã thống nhất xác định, đều phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhất. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong CAND sẽ nêu gương sáng, truyền cảm hứng, tạo động lực để toàn lực lượng CAND sớm về đích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2026, chuẩn bị tốt nhất cho năm công tác 2027.